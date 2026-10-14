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Zelenski, atac frontal la Trump după acordul cu Rusia: „Nu este de partea corectă a istoriei”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a criticat dur pe Donald Trump după ce liderul american a acceptat importul de motorină din Rusia, susținând că această decizie reprezintă o victorie pentru Vladimir Putin și plasează Washingtonul de „partea greșită” în raport cu războiul din Ucraina.
Zelenski, atac frontal la Trump după acordul cu Rusia: „Nu este de partea corectă a istoriei”
Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Oana Antipa
14 oct. 2026, 22:55, Știri externe
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Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat emisiunii „Piers Morgan Uncensored”, în care Zelenski și-a exprimat nemulțumirea față de schimbarea de poziție pe care o atribuie administrației americane, relatează The New York Post.

„Este dureros când președintele Trump alege o parte, iar aceasta nu este partea noastră”, a declarat liderul ucrainean.

Zelenski a susținut că Ucraina ar putea accepta ca președintele SUA să adopte o poziție de mijloc, însă, în opinia sa, aceasta ar trebui păstrată în mod consecvent.

„Dacă ești la mijloc, trebuie să rămâi la mijloc. Nu de partea greșită”, a afirmat președintele ucrainean, care a pus sub semnul întrebării inclusiv sfaturile primite de Trump din partea apropiaților săi.

Liderul de la Kiev a afirmat că decizia privind combustibilul rusesc îi oferă lui Vladimir Putin o „victorie ușoară”.

Zelenski lansează acuzații și la adresa SpaceX

În același interviu, președintele ucrainean a formulat acuzații și la adresa companiei SpaceX, condusă de Elon Musk, în legătură cu accesul forțelor ucrainene la sistemul de comunicații prin satelit Starlink.

Zelenski susține că accesul Ucrainei la Starlink ar fi fost restricționat și că această situație a perturbat operațiuni militare importante.

Președintele ucrainean a afirmat că SpaceX ar fi știut ce efecte urma să producă măsura și a susținut că sistemul ar fi fost blocat în timpul nopții.

„Sunt sigur că știau ce au făcut”, a declarat Zelenski, referindu-se la întreruperea serviciului.

El a legat funcționarea Starlink nu doar de capacitatea Ucrainei de a desfășura operațiuni ofensive, ci și de apărarea împotriva atacurilor rusești.

Potrivit liderului de la Kiev, unele dintre sistemele folosite pentru interceptarea amenințărilor depind de conexiunile furnizate prin Starlink. Zelenski a mers până la a susține că nefuncționarea sistemului ar fi contribuit la pierderi de vieți omenești.

Noile critici apar într-un moment în care relația dintre Kiev și Washington este supusă unor tensiuni tot mai mari în privința modului în care Statele Unite gestionează raporturile cu Rusia și sprijinul acordat Ucrainei.

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