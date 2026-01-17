Zelenski avertizează că Rusia pregătește noi atacuri masive. Ce urmează pentru Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la o ședință la Biroul Președintelui, după reuniunea personalului, Kiev, Ucraina, 7 noiembrie 2025.

„Serviciile noastre de informații raportează că Rusia pregătește noi atacuri masive”, a declarat Zelenski. Declarația a fost făcută în timpul discursului său nocturn, citat de Kyiv Independent.

El a adăugat că Ucraina colaborează strâns cu aliații săi. A cerut continuarea asistenței militare, în special a sistemelor de apărare aeriană și a rachetelor.

„Discutăm deschis cu partenerii noștri atât despre rachetele de apărare aeriană, cât și despre sistemele de care avem atâta nevoie”, a declarat Zelenski.

„Aprovizionarea este insuficientă. Încercăm să accelerăm lucrurile și este esențial ca partenerii noștri să ne asculte”.

Milioane de ucraineni fără căldură și electricitate

Avertismentul vine în contextul în care Ucraina se confruntă cu o criză energetică tot mai gravă, după repetatele atacuri cu rachete și drone rusești asupra rețelei electrice a țării.

Atacurile asupra infrastructurii energetice au lăsat milioane de oameni din toată țara, inclusiv din capitală, fără căldură și electricitate fiabile, în condițiile temperaturilor înghețate de iarnă.

În Kiev și în alte orașe mari, temperaturile au rămas cu mult sub zero. Temperaturile maxime abia depășesc minus 10 grade Celsius. Încălzirea a fost redusă la minim în multe zone. Întreruperile frecvente și neprogramate ale energiei electrice au limitat capacitatea locuitorilor de a găsi surse alternative de căldură.

Zelenski a solicitat o presiune internațională sporită asupra Rusiei, afirmând că tăcerea globală nu ar face decât să prelungească războiul.

„Cheia este ca lumea să nu rămână tăcută în această privință”, a spus el.

„Războaiele nu se termină fără presiune. Și tocmai pentru că presiunea este insuficientă, rușii fac toate acestea”.

Din octombrie 2025, forțele ruse au vizat 11 centrale hidroelectrice, 45 de centrale termice și electrice majore, 49 de centrale termice și 151 de substații electrice din întreaga țară, potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei.