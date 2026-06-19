Zelenski avertizează: Rusia ar putea intensifica atacurile cu rachete și drone asupra Ucrainei

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții adresate jurnaliștilor și sunt citate de publicația Kyiv Post.

Zelenski i-a îndemnat pe cetățeni să respecte cu strictețe măsurile de siguranță în cazul alarmelor aeriene și să se adăpostească în timpul atacurilor.

Potrivit acestuia, riscul unor lovituri masive cu rachete și drone rusești este ridicat în perioada următoare.

Zelenski: Putin slăbește și poate escalada atacurile cu rachete și drone

„Putin devine din ce în ce mai slab. Se slăbește din punct de vedere politic, pe câmpul de luptă și fizic. De aceea, este posibil să intensifice atacurile cu rachete și drone împotriva noastră și a poporului nostru”, a declarat Zelenski. Liderul ucrainean a făcut apel direct la populație: „Vă rog să vă adăpostiți în adăposturi. Vă rog din suflet”.

Președintele Ucrainei a subliniat că aliații Kievului sunt conștienți de faptul că declarațiile lui Putin privind dorința de pace sunt neadevărate, iar Rusia urmărește în continuare escaladarea conflictului militar.

Sprijin internațional împotriva atacurilor cu rachete și drone

Zelenski a precizat că ultima reuniune în format Ramstein a adus rezultate semnificative pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei. Nouă state și-au confirmat participarea la inițiativa PURL, destinată finanțării achiziției de rachete și interceptoare Patriot, cu angajamente financiare ce depășesc un miliard de dolari.

Totodată, liderul de la Kiev a anunțat că Uniunea Europeană pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei. „Europa trebuie să se implice pe deplin: sancțiuni fără excepții, confiscări fără excepții și finanțare fermă pentru Ucraina”, a spus Zelenski.

Declarațiile președintelui ucrainean vin la o zi după ce dronele ucrainene au lovit pentru a doua oară într-o săptămână rafinăria de petrol din Kapotnia, în apropiere de Moscova. Presa rusă a descris atacul drept unul dintre cele mai ample asupra capitalei ruse din ultimii ani.

În replică, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Rusia va continua atacurile la scară largă asupra țintelor considerate a sprijini capacitățile militare ale Ucrainei.