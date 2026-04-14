Zelenski, discuții cu Rutte despre programul PURL: Este important să ne coordonăm și să ne sprijinim reciproc

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, marți, că a purtat discuții cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu privire la programul PURL, în contextul apărării spațiului aerian al Ucrainei.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto. August 2025. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
14 apr. 2026, 14:21, Știri externe

Anunțul a fost dat, marți, într-o postare pe X. Zelenski a precizat că a discutat cu Rutte despre apărarea aeriană și programul PURL, care permite Ucrainei să primească rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, potrivit European Pravda. 

El a menționat că sunt de așteptat vești referitoare la PURL.

Părțile au discutat, de asemenea, despre principalele provocări în materie de securitate „cu care se confruntă în prezent toată lumea”.

 

„Este important să ne coordonăm și să ne sprijinim reciproc. Consolidarea apărării aeriene este prioritatea noastră principală, iar viețile oamenilor trebuie protejate”, a scris Zelenski.

În 10 aprilie, Zelenski a anunțat că Ucraina a primit recent un nou lot de rachete pentru sistemul Patriot.

De remarcat că Zelenski și-a exprimat anterior îngrijorarea că un război prelungit în Orientul Mijlociu ar putea submina și mai mult sprijinul SUA pentru Ucraina, din cauza unei schimbări a priorităților globale ale Washingtonului.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Crezi că ar trebui ca Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să ajungă la un acord pentru sărbătorirea Paștelui la aceeași dată?
G4Media
Familia lui Mircea Lucescu, scrisoare deschisă după dispariția marelui antrenor: ”Am simțit ceva ce nu credeam posibil”
Gandul
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
De ce România și Ucraina nu doresc să părăsească OCEMN, o organizație regională din care face parte și Rusia
Libertatea
Veste URIAȘĂ pentru pensionarii din România, după Paște. Anunţ oficial de la Casa Naţională de Pensii
CSID
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor