Zelenski, discuții cu Rutte despre programul PURL: Este important să ne coordonăm și să ne sprijinim reciproc

Anunțul a fost dat, marți, într-o postare pe X. Zelenski a precizat că a discutat cu Rutte despre apărarea aeriană și programul PURL, care permite Ucrainei să primească rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, potrivit European Pravda.

El a menționat că sunt de așteptat vești referitoare la PURL.

Părțile au discutat, de asemenea, despre principalele provocări în materie de securitate „cu care se confruntă în prezent toată lumea”.

We spoke with @SecGenNATO Mark Rutte about protection of our skies, the PURL initiative that enables us to receive missiles for Patriot systems, as well as the key security challenges currently facing everyone in the world. It is important that we all coordinate and strengthen… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2026

„Este important să ne coordonăm și să ne sprijinim reciproc. Consolidarea apărării aeriene este prioritatea noastră principală, iar viețile oamenilor trebuie protejate”, a scris Zelenski.

În 10 aprilie, Zelenski a anunțat că Ucraina a primit recent un nou lot de rachete pentru sistemul Patriot.

De remarcat că Zelenski și-a exprimat anterior îngrijorarea că un război prelungit în Orientul Mijlociu ar putea submina și mai mult sprijinul SUA pentru Ucraina, din cauza unei schimbări a priorităților globale ale Washingtonului.