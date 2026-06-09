Zelenski semnează un „Drone Deal” cu Letonia: cooperare militară și producție comună

Liderul de la Kiev a descris înțelegerea drept un pas important pentru consolidarea cooperării dintre cele două state în domeniul apărării.

„Am semnat un Drone Deal. Acestea sunt măsuri concrete pentru întărirea apărării comune și a producției comune”, a transmis Zelenski.

Potrivit acestuia, acordul va permite și valorificarea experienței acumulate de Ucraina în timpul războiului cu Rusia pentru sprijinirea partenerilor europeni.

„Acest lucru înseamnă, de asemenea, că expertiza și experiența Ucrainei contribuie la consolidarea partenerilor noștri”, a afirmat președintele ucrainean.

Zelenski a precizat că discuțiile cu premierul Letoniei au vizat și necesitățile Ucrainei în materie de apărare antiaeriană.

Sancțiuni împotriva Rusiei

De asemenea, cei doi oficiali au abordat problema sancțiunilor împotriva Rusiei. Un subiect important a fost intensificarea măsurilor împotriva așa-numitei „flote din umbră” utilizate de Moscova pentru transportul petrolului și evitarea restricțiilor occidentale.

Președintele ucrainean a subliniat că Kievul urmărește consolidarea securității în întreaga Europă, în contextul amenințărilor venite din partea Rusiei.

„Ucraina este interesată să se asigure că fiecare regiune a Europei beneficiază de o protecție suficientă împotriva amenințărilor rusești”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a mulțumit Letoniei pentru sprijinul acordat de la începutul invaziei ruse lansate în februarie 2022.

El a apreciat relațiile dintre cele două țări și a afirmat că acordul privind dronele reflectă cooperarea pe termen lung dintre Kiev și partenerii care au susținut constant Ucraina în timpul războiului.

Letonia se numără printre statele europene care au oferit sprijin militar, financiar și umanitar Ucrainei după declanșarea invaziei ruse la scară largă.