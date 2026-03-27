Punct de trecere temporar la frontiera cu Serbia pentru bicicliști. Programul include mai multe perioade

Acesta va funcționa pe pista de biciclete amenajată de-a lungul canalului Bega, între Timișoara și Zrenjanin, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră.

Programul de funcționare

Punctul de trecere va funcționa între orele 08.00 și 20.00, în mai multe perioade: 28–29 martie, 25–26 aprilie, 2–3 mai, 7–10 mai și 29–31 mai. În ultimul interval va fi permisă și trecerea frontierei pe apă, cu ambarcațiuni, pe canalul Bega.

Autoritățile spun că deschiderea ar putea încuraja circulația între cele două țări și ar putea atrage mai mulți vizitatori, inclusiv în perioada Paștelui și a evenimentelor de primăvară organizate pe ambele maluri ale canalului Bega, în România și Serbia.

Condiții de trecere a frontierei

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara anunță că „a luat toate măsurile necesare pentru asigurarea unei desfășurări eficiente și sigure a formalităților de trecere a frontierei pentru participanții la evenimente, cât și pentru turiști”.

Poliția de Frontieră atrage atenția că persoanele care vor să intre în Serbia trebuie să aibă asupra lor un document valabil: carte de identitate sau pașaport.

În cazul minorilor, este obligatorie prezentarea tuturor documentelor legale necesare pentru ieșirea din țară, potrivit legislației în vigoare.