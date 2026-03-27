Prima pagină » Info Locale » Punct de trecere temporar la frontiera cu Serbia pentru bicicliști. Programul include mai multe perioade

Un punct de trecere a frontierei în zona comunei Uivar din județul Timiș, va fi deschis temporar, la inițiativa Consiliului Județean Timiș, în colaborare cu autoritățile din România și Serbia.
sursa foto: Poliția de Frontieră
Maria Miron
27 mart. 2026, 11:08, Social

Acesta va funcționa pe pista de biciclete amenajată de-a lungul canalului Bega, între Timișoara și Zrenjanin, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră.

Programul de funcționare

Punctul de trecere va funcționa între orele 08.00 și 20.00, în mai multe perioade: 28–29 martie, 25–26 aprilie, 2–3 mai, 7–10 mai și 29–31 mai. În ultimul interval va fi permisă și trecerea frontierei pe apă, cu ambarcațiuni, pe canalul Bega.

Autoritățile spun că deschiderea ar putea încuraja circulația între cele două țări și ar putea atrage mai mulți vizitatori, inclusiv în perioada Paștelui și a evenimentelor de primăvară organizate pe ambele maluri ale canalului Bega, în România și Serbia.

Condiții de trecere a frontierei

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara anunță că „a luat toate măsurile necesare pentru asigurarea unei desfășurări eficiente și sigure a formalităților de trecere a frontierei pentru participanții la evenimente, cât și pentru turiști”.

Poliția de Frontieră atrage atenția că persoanele care vor să intre în Serbia trebuie să aibă asupra lor un document valabil: carte de identitate sau pașaport.

În cazul minorilor, este obligatorie prezentarea tuturor documentelor legale necesare pentru ieșirea din țară, potrivit legislației în vigoare.

Recomandarea video

Războiul din Iran ar putea deveni furtuna perfectă pentru petrodolar
G4Media
Se apropie sfârșitul schimbătorului de viteze. Când este preconizat să dispară mașinile cu transmisie manuală
Gandul
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Cancan
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport
O firmă mufată politic livrează mâncarea bolnavilor din Spitalul Județean Tulcea. ANPC spune că funcționează fără autorizație
Libertatea
Ibuprofen pentru copii retras de pe piață! La ce trebuie să fie atenți părinții?
CSID
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Promotor