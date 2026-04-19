ÎCCJ decide luni dacă mărește cu peste 50% salariile magistraților cu 18 ani vechime și grad de Curte de Apel

Înalta Curte de Casație și Justiție decide pe 20 aprilie dacă mărește cu peste 50% salariile magistraților cu 18 ani vechime. Potrivit G4Media, este vorba despre o sesizare a Curţii de Apel Bucureşti (CAB) în care această instanță întreabă ÎCCJ dacă sporul SIIJ (fosta Secție de Investigare a Infracțiunilor din Justiție) de 2 la sută pe zi ar trebui primit de toţi magistraţii care împlinesc 18 ani vechime și au grad de Curte de Apel.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
19 apr. 2026, 13:51, Politic

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la ÎCCJ dezbate pe 20 aprilie o sesizare a Curţii de Apel Bucureşti în care această instanță întreabă ÎCCJ dacă sporul SIIJ (fosta Secție de Investigare a Infracțiunilor din Justiție) de 2% pe zi ar trebui primit de toţi magistraţii care împlinesc 18 ani vechime și au grad de Curte de Apel (nu doar cei care îndeplineau aceste condiții la data funcţionării fostei Secții Speciale, între 2018-2022).

Potrivit G4Media, înaintea ședinței de luni, a fost emis un ordin al Liei Savonea, șefa ÎCCJ, prin care a introdus „sporul SIIJ” în salariul de bază al magistraţilor care îndeplineau condiţiile de a activa la SIIJ.

„De plata drepturilor (…) beneficiază judecătorii care în perioada de referinţă se încadrează în situaţia juridică reglementată de lege în baza documentelor justificative şi a verificărilor administrative efectuate de structurile competente, în conformitate cu dezlegările obligatorii stabilite prin Decizia nr. 13/2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin reflectarea acestora în indemnizaţia de încadrare a judecătorilor”, se arată în ordinul semnat de Lia Savonea.

G4Media mai notează că procurorii care au activat la fosta Secţie Specială (SIIJ sau Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie) în perioada octombrie 2018 – martie 2022 au beneficat de un spor sau o diurnă de 2 %.

Ulterior, judecătorii care judecau dosarele SIIJ s-au considerat discriminaţi şi au cerut şi ei acest spor, au explicat magistraţii consultaţi de G4Media.ro. Au argumentat că îndeplinesc condiţiile de a activa la SIIJ, adică au vechime de 18 ani şi grad de Curte de Apel, aşa că trebuie să primească şi ei acest spor.

Potrivit surselor G4Media.ro, sintagma-cheie este „prin reflectarea acestora în indemnizaţia de încadrare a judecătorilor”. Prin această formulă, sporul SIIJ este băgat în salariile judecătorilor care pe vremea fostei Secții Speciale îndeplineau condiţiile de vechime de a activa la SIIJ.

Sursele citate de G4Media mai spun că practic, prin acest procedeu, „Savonea majorează din pix salariile magistraţilor care îndeplineau condiţiile de a activa la SIIJ cu 2% pe zi din brut, pentru toate zilele calendaristice. Adică, majorează cu 60 % din brut salariile pentru magistraţii care pe vremea SIIJ aveau 18 ani vechime şi grad de Curte de Apel.”

Totodată, potrivit estimărilor făcute de sursele citate de G4Media, cel puţin 1000 de magistraţi beneficiază de majorarea salarială acordată de Lia Savonea prin ordin de președinte ÎCCJ.

