Ilan Șor, arestat în lipsă. 30 de zile de detenție în dosarul furtului de 100 milioane de dolari din BEM

Decizia a fost anunțată de Procuratura Anticorupție a Republicii Moldova și vizează una dintre cele mai mediatizate cauze de corupție bancară din ultimul deceniu.

Mandatul de arest preventiv a fost emis în contextul în care inculpatul nu se află pe teritoriul Republicii Moldova, autoritățile suspectând că acesta s-ar afla în Federația Rusă, unde ar evita executarea procedurilor judiciare.

Acuzațiile formulate de procurori

Potrivit procurorilor, Ilan Șor ar fi avut rolul de organizator, instigator și coautor într-o schemă complexă de delapidare a averii străine, săvârșită în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari.

În perioada iulie 2013 – septembrie 2014, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii” din Moldova, acesta ar fi coordonat un mecanism infracțional prin care au fost create condițiile pentru transferarea și utilizarea fondurilor băncii în interesul grupului.

Ancheta susține că schema ar fi implicat utilizarea de documente false și decizii administrative, juridice și financiar-bancare coordonate strategic pentru a masca fluxurile financiare.

Procurorii mai afirmă că acesta ar fi controlat de facto mai multe instituții financiar-bancare prin intermediari, facilitând astfel implementarea planului infracțional.

Alte dosare și condamnări conexe

Cazul privind Banca de Economii nu este singular. Într-un alt dosar, denumit „ALDE”, judecătoria din Chișinău a emis anterior, pe 24 aprilie, un mandat similar de arest preventiv pentru 30 de zile, în lipsă, pe numele lui Ilan Șor, acesta fiind acuzat de finanțarea ilegală a unor formațiuni politice.

În paralel, în ianuarie 2024, președintele interimar al BEM a fost condamnat la 10 ani de închisoare în aceeași cauză penală, dosarul aflându-se în prezent pe rolul Curții de Apel Centru din Chișinău. Pronunțarea unei decizii definitive este programată pentru 8 iulie 2026.

Autoritățile din Republica Moldova au transmis, de asemenea, o cerere de asistență juridică internațională către Federația Rusă, pentru a i se aduce la cunoștință învinuirile formulate în dosarul ALDE.

Cazul Ilan Șor se înscrie într-o serie de investigații extinse privind fraudele bancare din Republica Moldova, în special cele legate de colapsul sistemului bancar din perioada 2013–2014. Ancheta vizează atât presupusa delapidare de fonduri, cât și utilizarea acestora în scopuri politice și economice prin intermediul unor rețele de influență.

Procuratura Anticorupție continuă investigațiile, iar dosarele conexe sunt în diferite stadii de judecată, unele aflându-se în faza de apel.