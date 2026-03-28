O judecătoare din România va stabili dacă regimul din Belarus poate fi judecat pentru posibile crime împotriva umanității

Un complet format din trei judecătoare va decide daca regimul Lukașenko din Belarus poate fi judecat la Curtea Penală Internațională. O româncă a fost inclusă în completul aflat la Camera Preliminară, potrivit Nexta.

Este vorba despre Iulia Motoc, judecătoare la Curtea Penală Internaţională de la Haga din 2024. Anterior, ea a fost judecătoare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și la Curtea Constituțională a României.

Completul care va analiza cazul Belarus mai este format din Rene Alapini-Gansou din Benin și Socorro Flores Liera din Mexic.

Ancheta se referă la posibile crime împotriva umanității, inclusiv deportarea forțată a belarușilor și persecutarea opozanților regimului. Ancheta a fost inițiată la cererea Lituaniei, deoarece unele dintre presupusele infracțiuni ar afecta teritoriul țării baltice.

Este prima etapă a procedurii. Cele trei judecătoare vor stabili dacă dosarul va continua și dacă vor fi aduse acuzații specifice.