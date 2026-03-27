Schema deșeurilor-fantomă: cum s-au scurs 47 de milioane de euro din fonduri de mediu / 14 persoane anchetate într-un megadosar de fraudă

Au fost efectuate nu mai puțin de 83 de percheziții domiciliare în București și în 13 județe din țară, printre care Ilfov, Argeș, Dolj, Constanța și Hunedoara.

Anchetatorii au ridicat documente și înscrisuri considerate relevante pentru cauză.

Potrivit procurorilor, 14 persoane fizice sunt cercetate pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată.

Circuite fictive de raportare a deșeurilor

Ancheta vizează o schemă desfășurată în perioada decembrie 2021 – decembrie 2023, prin care inculpații ar fi creat circuite fictive de raportare a unor cantități de deșeuri mult mai mari decât cele reale.

Scopul ar fi fost îndeplinirea artificială a obligațiilor legale față de producători și obținerea frauduloasă de bani prin decontări.

11 inculpați au fost reținuți, iar 3 sunt cercetați în lipsă

Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la 236,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 47,4 milioane de euro, sumă ce ar fi afectat Administrația Fondului pentru Mediu.

În urma acțiunii penale puse în mișcare la 25 martie 2026, 11 inculpați au fost reținuți, iar 3 sunt cercetați în lipsă.

Aceștia au fost prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Instanța a decis însă plasarea sub control judiciar a 5 inculpați pentru 60 de zile și a respins propunerea de arestare preventivă pentru alți 6.

În cazul celor trei persoane cercetate în lipsă, decizia urmează să fie luată ulterior.

Sechestru pe bunuri ce depășesc 10 de milioane de euro

Procurorii au contestat soluțiile privind măsurile preventive.

Totodată, a fost instituit sechestru asupra bunurilor suspecților până la concurența prejudiciului.

Au fost indisponibilizate 5 imobile, 4 terenuri, 30 de autoturisme și suma de 17.000 de euro, bunuri evaluate la peste 10,4 milioane de euro.

Ancheta a beneficiat de sprijinul mai multor structuri ale Poliției Române, inclusiv Direcția Operațiuni Speciale.

Procurorii precizează că vor oferi informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează.