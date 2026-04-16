Se deblochează procedurile pentru ocuparea posturilor în Justiție

Ministerul Justiției a anunțat printr-un comunicat de presă, deblocarea procedurilor pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul judiciar, prin promovarea unei soluții legislative, adoptate joi în ședința de Guvern. Soluția la care fac referire reprezentanții ministerului, va permite organizarea de concursuri în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Guvernului.

„Măsura vine în contextul deficitului major de personal la nivelul instanțelor, parchetelor și al Institutului Național de Expertize Criminalistice, precum și al creșterii semnificative a volumului de activitate din sistemul judiciar. Reușita de astăzi va asigura funcționarea eficientă a justiției și consolidarea capacității instituționale, pentru a asigura un sistem judiciar eficient, funcțional și adaptat provocărilor actuale”, se arată în comunicatul Ministerului Justiției.