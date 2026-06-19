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Șeful CSM invocă răstignirea lui Iisus în disputa despre justiție

Liviu Odagiu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, a avertizat, vineri, la OFF The Record, pe Mediafax, asupra pericolului unei justiții făcute sub presiunea opiniei publice sau a politicului, invocând episodul biblic al eliberării tâlharului și al răstignirii lui Iisus.
Șeful CSM invocă răstignirea lui Iisus în disputa despre justiție
Gabriel Negreanu
19 iun. 2026, 14:17, Justiţie
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„O justiție populistă este una dintre cele mai periculoase justiții. Și nu o spun eu, ci ne-o spune istoria. Acum 2.000 de ani a existat un caz în istoria umanității când justiția populară a decis să elibereze un tâlhar și să trimită pe cruce un om, un mântuitor”, a declarat Liviu Odagiu.

Președintele CSM a susținut că instanțele nu trebuie să pronunțe hotărâri în funcție de ceea ce își dorește publicul sau de interesele oamenilor politici.

„Aceia care își doresc ca instanțele să pronunțe hotărâri după cum își dorește poporul, aceea nu este justiție. Nici aceea în care justiția să pronunțe hotărâri după cum vrea unul sau altul dintre politicieni, indiferent cum sunt domniile lor situate pe spectrul politic”, a spus Odagiu.

Critici la adresa politicienilor

El a criticat și discursurile politice care pun sub semnul întrebării independența justiției, inclusiv prin raportare la finanțarea sistemului judiciar.

Odagiu a invocat prevederile Constituției, potrivit cărora judecătorii sunt independenți și se supun numai legii.

„Le-am spus tuturor acestora textele din Constituția României, care spun că judecătorii sunt independenți și se supun numai legii. Nu uneia sau alteia dintre puteri”, a declarat el.

Decizia rapidă a Tribunalului Ilfov în cazul PNL

Întrebat de jurnalist despre criticile privind viteza cu care se pronunță unele instanțe, în contextul deciziei de joi a Tribunalului Ilfov referitoare la PNL, Odagiu a răspuns că justiția nu poate fi apreciată doar în funcție de conveniența soluției. Tribunalul Ilfov a suspendat decizii luate în Biroul Politic Național al PNL împotriva liberalilor care îl susțin pe Adrian Veștea, hotărârea fiind pronunțată rapid, după cererea depusă de 16 membri ai partidului.

„Mereu ni se spune că durează prea mult procesele. O justiție întârziată nu mai este justiție. Iată că, aparent, când avem parte de o justiție rapidă, nici cu aia nu suntem mulțumiți, că nici aia nu este justiție”, a spus președintele CSM.

Liviu Odagiu a afirmat că oamenii tind să accepte justiția doar până în momentul în care soluția îi privește direct.

„Justiția nu trebuie să producă soluții după cum ne place unuia sau altuia”, a spus el.

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