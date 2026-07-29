Surse Gândul: DNA face percheziții la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc

Anchetatorii ar fi obținut mandate de percheziție de la un judecător de drepturi și libertăți, iar mai mulți angajați ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) ar fi vizați în dosar, potrivit Gândul.

Potrivit sursei citate, ancheta ar fi fost deschisă înaintea dosarului în care fosta șefă a ONJN, Odeta Nestor, a fost reținută și ulterior arestată preventiv.

Deocamdată, nu este clar din ce perioadă datează faptele cercetate, câte persoane sunt vizate și dacă dosarul are legătură cu acuzațiile formulate împotriva fostei conduceri a instituției.

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