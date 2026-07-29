Prima pagină » Justiţie » Surse Gândul: DNA face percheziții la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc

Surse Gândul: DNA face percheziții la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac miercuri dimineață percheziții la sediul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, potrivit unor surse judiciare citate de Gândul.
Surse Gândul: DNA face percheziții la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cezar Moldovan
29 iul. 2026, 10:29, Justiţie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Anchetatorii ar fi obținut mandate de percheziție de la un judecător de drepturi și libertăți, iar mai mulți angajați ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) ar fi vizați în dosar, potrivit Gândul.

Potrivit sursei citate, ancheta ar fi fost deschisă înaintea dosarului în care fosta șefă a ONJN, Odeta Nestor, a fost reținută și ulterior arestată preventiv.

Deocamdată, nu este clar din ce perioadă datează faptele cercetate, câte persoane sunt vizate și dacă dosarul are legătură cu acuzațiile formulate împotriva fostei conduceri a instituției.

Știre în curs de actualizare

Recomandarea video

Teren cumpărat de compania de stat Nuclearelectrica de 16 ori mai scump / Cum a fost „evaporată” protecția statului în proiectul reactoarelor nucleare mici de la Doicești
G4Media
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.ro
„București, în șantier”. Episodul 6. Bulevardul Lacul Tei, sau „Drumul Crucii” din Sectorul 2. Cum se prezintă lucrările la linia de tramvai 16, acolo unde șoferii sunt deja exasperați
Gandul
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins
Cancan
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport
Rareș Bogdan, despre mutările lui Ilie Bolojan: Deciziile lui sunt pregătite, din umbră, de doi oameni. El nu știe politică
Libertatea
Nu mânca pepene roșu dacă ai una dintre aceste 5 afecțiuni! Urmările pot fi dintre cele mai severe
CSID
Audi Q9 debutează oficial. Noul SUV de lux cu 7 locuri intră în lupta cu BMW X7 și Mercedes-Benz GLS
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia