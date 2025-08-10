Un bărbat suspectat că jefuia turiști în camere de hotel, reținut de poliția din Constanța 

IPJ Constanța anunță că „urmare a cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată, polițiști din cadrul Poliției orașului Eforie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au reținut un bărbat, de 46 de ani, bănuit de comiterea faptei.”

Din cercetările efectuate a reieșit că, sâmbătă, 9 august, în jurul orei 15.30, persoana în cauză ar fi pătruns într-o cameră de hotel, din stațiunea Eforie Nord, de unde ar fi sustras 2.950 de lei.

Tot sâmbătă, în jurul orei 14.00, bărbatul ar fi pătruns într-o altă unitate de cazare din cadrul unui complex din stațiunea Eforie Nord, de unde ar fi sustras 1.030 lei.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Duminică, el va fi dus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, în vederea sesizării instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă, a precizat IPJ Constanța.