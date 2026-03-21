Actorul Nicholas Brendon, cunoscut din serialul „Buffy the Vampire Slayer”, a murit la 54 de ani

Potrivit unui comunicat, actorul Nicholas Brendon s-a stins din viață vineri, „în somn, din cauze naturale”.

„Majoritatea oamenilor îl cunosc pe Nicky pentru munca sa ca actor și pentru personajele cărora le-a dat viață. În ultimii ani, și-a descoperit pasiunea pentru pictură și artă. Era pasionat, sensibil și mereu dornic să creeze”, a transmis familia.

Brendon a devenit celebru pentru rolul lui Xander Harris, prietenul apropiat al eroinei din serial, interpretată de Sarah Michelle Gellar, personaj care a adus și o notă de umor producției difuzate în anii ’90 și 2000.

Actrița Alyson Hannigan, care a jucat rolul Willow Rosenberg, i-a adus un omagiu emoționant.

„Îți mulțumesc pentru ani de râsete, iubire… Te voi purta în gând de fiecare dată când voi vedea un balansoar. Te iubesc”, a spus actrița.

De asemenea, Emma Caulfield, partenera sa din serial, a transmis un mesaj simplu: „Te iubesc, Nicky”.

Pe lângă „Buffy”, Brendon a avut apariții în seriale precum Criminal Minds și Private Practice, dar și în filme precum „Psycho Beach Party”.

Născut în 1971, la Los Angeles, actorul a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate, inclusiv un defect cardiac congenital și alte afecțiuni.

Familia a precizat că, în ciuda dificultăților, „era optimist în privința viitorului” în momentul decesului.