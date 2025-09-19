Brazilia lansează fabrica Wolbito pentru combaterea febrei dengue. Câte ouă de ţânţari va produce săptămânal

Fabrica Wolbito do Brasil, situată în Curitiba, şi-a început activitatea pe 19 iulie şi are o capacitate de producţie săptămânală de 100 de milioane de ouă de ţânţari, scrie The Independent.

Susţinută exclusiv de Ministerul Sănătăţii din Brazilia, asocierea între World Mosquito Program, Fundaţia Oswaldo Cruz şi Institutul de Biologie Moleculară din Parana reprezintă o soluţie inovatoare în lupta împotriva unei boli devastatoare.

Luciano Moreira, directorul executiv al companiei, a declarat că „Wolbito do Brasil va putea proteja aproximativ 7 milioane de oameni din Brazilia la fiecare şase luni”.

Dengue, adesea numită „febra care rupe oasele” din cauza durerii debilitante pe care o provoacă, este transmisă de ţânţarii Aedes aegypti, infectând sute de milioane de oameni în fiecare an la nivel global. Boala s-a dovedit fatală pentru 6.297 de persoane în Brazilia anul trecut, marcând cel mai grav an din istorie, potrivit datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Bacteria Wolbachia acţionează împiedicând ţânţarii să transmită dengue, precum şi alte boli grave, cum ar fi Zika şi Chikungunya. Autorităţile din domeniul sănătăţii publice eliberează ţânţari crescuţi în laborator, infectaţi cu Wolbachia, pentru a se reproduce cu populaţiile locale de ţânţari şi a transmite bacteria care blochează transmiterea virusului.

Metoda a protejat deja peste 5 milioane de persoane din opt oraşe braziliene din 2014, potrivit Ministerului Sănătăţii din Brazilia

Antonio Brandao, director de producţie la Wolbito do Brasil, consideră această metodă sigură, explicând că „Wolbachia trăieşte numai în interiorul celulelor insectelor. Aşadar, dacă o insectă moare, moare şi ea. Wolbachia este prezentă în peste 60% din insectele din natură şi de secole nu am avut niciodată interacţiuni cu oamenii.”

Pe măsură ce Wolbito do Brasil se extinde, maşini încărcate cu ţânţari infectaţi vor trece prin zonele cu risc ridicat de dengue şi vor elibera insectele prin apăsarea unui buton. Tamila Kleine, coordonatoarea operaţiunilor regionale, a explicat că „zona aleasă în cadrul municipalităţii se bazează pe cazurile de dengue, astfel încât cartierele cu cea mai mare incidenţă a persoanelor infectate cu dengue sunt cartierele prioritare”.