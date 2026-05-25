Căutările pentru noul James Bond continuă. Idris Elba spune că nu a fost niciodată o opțiune

Declarația vine la aproape patru ani după ultimul film din serie cu Daniel Craig în rol principal.

După apariția filmului No Time to Die, lansat în 2021, numele lui Idris Elba s-a aflat constant printre favoriții fanilor pentru preluarea rolului, scrie The Independent.

Printre actorii vehiculați pentru noua eră Bond s-au mai numărat Regé-Jean Page, Tom Hardy și Aaron Taylor-Johnson.

La premiera filmului Masters of the Universe din Los Angeles, Elba a respins din nou zvonurile.

„Nu am fost niciodată în cursă”, a spus actorul în vârstă de 53 de ani.

El a adăugat că studioul caută acum un actor mai tânăr pentru rolul celebrului spion britanic.

„Le doresc mult succes. Abia aștept să văd ce va ieși”, a declarat actorul.

În ultimii ani, Idris Elba a vorbit în repetate rânduri despre presiunea creată în jurul subiectului James Bond și despre reacțiile generate de posibilitatea ca un actor de culoare să joace rolul.

Într-un interviu acordat NPR în 2011, actorul spunea că ar lua în considerare rolul, însă a criticat modul în care discuția s-a concentrat pe rasa sa.

„Nu vreau să fiu James Bond cel de culoare”, afirma atunci actorul.

Ulterior, Elba a declarat că dezbaterea a devenit „toxică” și că multe reacții au transformat subiectul într-o controversă legată de rasă.

Franciza James Bond traversează acum o perioadă de schimbări importante

Producătorii seriei, Barbara Broccoli și Michael G. Wilson, au cedat în 2025 controlul creativ către Amazon MGM Studios.

Noul film Bond va fi regizat de Denis Villeneuve, cunoscut pentru producții precum Dune și Blade Runner 2049.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, regizorul caută un actor mai puțin cunoscut pentru rolul principal.

Scenariul viitorului film va fi scris de Steven Knight, creatorul serialului Peaky Blinders.

Noul film James Bond nu este așteptat în cinematografe înainte de 2028.

Între timp, fanii continuă să speculeze cine va deveni noul agent 007.

Printre numele vehiculate cel mai des se află și Henry Cavill sau Jack Lowden.

O parte dintre fani cer și o schimbare de ton pentru viitoarele filme, cu mai mult umor și mai multă relaxare, în stilul perioadelor Sean Connery sau Roger Moore.