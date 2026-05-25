Statul la birou îți afectează corpul mai mult decât crezi

Medicii și cercetătorii avertizează că statul prelungit pe scaun poate afecta serios sănătatea, chiar și în cazul persoanelor care fac sport regulat.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
25 mai 2026, 12:09, Știrile zilei
Tot mai multe studii arată că sedentarismul prelungit este asociat cu un risc mai mare de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și moarte prematură.

Specialiștii spun că există o diferență importantă între lipsa activității fizice și comportamentul sedentar, potrivit RTE.

O persoană poate merge la sală sau poate alerga dimineața, dar să petreacă apoi opt sau zece ore pe zi stând pe scaun la birou. În acest caz, exercițiile fizice nu elimină complet efectele negative produse de perioadele lungi de stat jos.

Cercetătorii explică faptul că organismul începe să se schimbe atunci când corpul rămâne nemișcat mult timp. Activitatea musculară scade, iar organismul procesează mai greu glucoza din sânge.

În timp, acest lucru poate duce la rezistență la insulină, unul dintre principalii factori asociați diabetului de tip 2.

Sedentarismul afectează și metabolismul grăsimilor.

Circulația sângelui devine mai lentă, iar țesuturile primesc mai puțin oxigen și mai puțini nutrienți.

Aceste schimbări pot favoriza apariția hipertensiunii arteriale și a altor probleme cardiometabolice.

Medicii atrag atenția și asupra efectelor asupra coloanei și musculaturii.

Poziția incorectă și lipsa mișcării pun presiune pe gât, umeri și zona lombară.

Durerile de spate și tensiunea musculară sunt printre cele mai frecvente probleme raportate de angajații care lucrează la birou.

Efectele nu sunt doar fizice

Perioadele lungi de inactivitate pot reduce nivelul de energie, capacitatea de concentrare și starea generală de alertă.

Mulți angajați spun că se simt mai obosiți și mai puțin productivi după ore întregi petrecute pe scaun.

La nivel global, lipsa mișcării este asociată anual cu milioane de decese.

În ultimii ani, specialiștii în sănătate publică au început să insiste nu doar asupra exercițiilor fizice, ci și asupra reducerii timpului petrecut stând jos.

Pentru că majoritatea adulților își petrec mare parte din zi la serviciu, locul de muncă este considerat unul dintre principalele spații unde problema poate fi combătută.

Experții spun că nu sunt necesare schimbări radicale

Pauzele scurte și regulate pot avea efecte importante asupra sănătății.

Ridicarea de pe scaun sau mersul timp de două până la cinci minute la fiecare jumătate de oră poate îmbunătăți metabolismul și circulația sângelui.

Birourile reglabile, folosirea scărilor și traseele pentru mers pe jos în interiorul clădirilor sunt alte soluții recomandate.

Studii realizate în birouri din Marea Britanie au arătat că astfel de măsuri pot reduce timpul petrecut pe scaun cu peste o oră pe zi.

Angajații au raportat și o creștere a nivelului de energie și o stare de confort mai bună.

Specialiștii spun că mesajul este simplu: sportul rămâne esențial, dar nu este suficient dacă restul zilei este petrecut aproape exclusiv pe scaun.

Chiar și schimbările mici, precum ridicarea în timpul apelurilor telefonice sau o scurtă plimbare în pauza de prânz, pot face diferența pentru sănătate.

