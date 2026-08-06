Ce au câștigat copiii crescuți fără telefoane și fără divertisment permanent

Un studiu al Universității din Colorado arată că timpul nestructurat din copilărie, în care copilul nu are o activitate stabilită de un adult, ar fi legat de capacitatea de a te descurca singur la maturitate. Copiii lăsați să se plictisească, fără telefoane sau activități organizate, ar fi dezvoltat abilități rare azi, conform scienceblog.com.

Diferența dintre a urma reguli și a te descurca singur

Psihologii conduși de Yuko Munakata au urmărit copii de 6 și 7 ani. Ei au comparat timpul structurat, condus de adulți, cu timpul liber, petrecut în joacă și descoperire. Rezultatul arată că mai mult timp nestructurat înseamnă o funcție executivă autodirijată mai bună.

Această abilitate înseamnă capacitatea de a-ți stabili singur obiective, fără ca cineva să-ți spună ce să faci. Cercetătorii spun că activitățile conduse de adulți nu pot dezvolta acest tip de autonomie. Ea se exersează doar atunci când nimeni nu supraveghează. Funcția executivă din copilărie ar fi legată de performanța academică și de starea de bine la maturitate.

Plictiseala, motorul creativității

Într-un experiment realizat de cercetătoarea Sandi Mann, adulții puși să facă o sarcină plictisitoare au devenit ulterior mai creativi. Concluzia a fost că plictiseala forțează mintea să-și genereze singură conținut. Copiii fără ecrane la îndemână trăiau frecvent această stare. Jocurile inventate din nimic sau lumile imaginare erau, de fapt, rezultatul ei.

Telefoanele, un obstacol pentru auto-liniștire

Un studiu condus de pediatra Jenny Radesky arată o legătură îngrijorătoare. Folosirea frecventă a telefoanelor pentru calmarea copiilor mici ar fi asociată cu o reglare emoțională mai slabă. Cercetătorii spun că liniștirea externalizată nu devine niciodată o abilitate internă a copilului.

Specialiștii nu recomandă neglijarea copiilor, ci un echilibru. Timpul liber, lăsat intenționat, ar putea aduce beneficiile fără riscurile absenței totale a părinților.