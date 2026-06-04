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Cine va cânta la deschiderea Campionatului Mondial 2026. FIFA a anunțat lista completă a artiștilor pentru cele trei mari concerte din SUA, Canada și Mexic

Cu o săptămână înaintea startului Campionatului Mondial din 2026, FIFA a dezvăluit artiștii care vor urca pe scenă la concertele organizate în cele trei țări gazdă ale competiției: Statele Unite, Canada și Mexic.
Cine va cânta la deschiderea Campionatului Mondial 2026. FIFA a anunțat lista completă a artiștilor pentru cele trei mari concerte din SUA, Canada și Mexic
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
04 iun. 2026, 14:36, Știrile zilei
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Evenimentele vor avea loc pe 10 iunie și vor marca începutul celui mai mare Campionat Mondial din istorie, competiție la care participă pentru prima dată 48 de echipe naționale. Concertele vor fi organizate simultan în Toronto, Ciudad de Mexico și Los Angeles și vor fi conectate printr-o producție comună realizată în colaborare cu Academia Grammy, anunță FIFA.

Bryan Adams, Wyclef Jean și Nora Fatehi deschid seria concertelor în Canada

Toronto va găzdui unul dintre cele mai importante evenimente muzicale asociate Campionatului Mondial. FIFA a confirmat participarea cântărețului canadian Bryan Adams, a artistei Nora Fatehi, care va urca pe scenă alături de DJ-ul și producătorul Sanjoy, a rapperului francez Vegedream și a unei colaborări speciale între AHI și Wyclef Jean.

Organizatorii spun că evenimentul va celebra diversitatea culturală a Canadei și pasiunea pentru fotbal înaintea debutului turneului mondial.

Los Ángeles Azules și Belinda, cap de afiș în Mexic

În capitala Mexicului, concertul principal va avea loc la Auditorio Nacional și va fi condus de celebra formație Los Ángeles Azules.

Pe scenă vor urca și cântăreața Belinda, Elena Rose și un invitat-surpriză care nu a fost încă dezvăluit de organizatori. FIFA a anunțat că evenimentul va include și transmisii live comune cu celelalte două orașe gazdă.

„Acest concert va aduce la viață spiritul Mexicului și va uni fanii din cele trei țări gazdă”, a declarat Jurgen Mainka, directorul turneului pentru Mexic.

Major Lazer și Davido vor reprezenta Statele Unite

În Los Angeles, concertul oficial al Statelor Unite îi va avea ca principali artiști pe Major Lazer, proiectul muzical coordonat de DJ-ul Diplo, și pe starul nigerian Davido.

FIFA a precizat că noi nume urmează să fie anunțate în perioada următoare.

Seria concertelor face parte din strategia FIFA de a transforma startul Cupei Mondiale într-un eveniment cultural de amploare, care să depășească granițele sportului.

Turneul final va începe pe 11 iunie și se va desfășura în 16 orașe din Statele Unite, Canada și Mexic. Competiția va fi cea mai mare organizată vreodată de FIFA, atât din perspectiva numărului de echipe participante, cât și a audienței estimate.

 

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