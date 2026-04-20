Cu fața sau cu spatele la duș? Cercetătorii au dat verdictul după ani de dezbateri

Este unul dintre cele mai banale gesturi zilnice. Totuși, puțini se întreabă dacă îl fac corect. Un subiect aparent simplu a aprins recent o dezbatere uriașă pe rețelele sociale.

Totul a pornit de la o postare pe X, care a strâns peste 1,8 milioane de vizualizări. Întrebarea era simplă: stai cu fața sau cu spatele la capul de duș?

Cum este împărțită lumea

Un sondaj YouGov din 2021 arată că preferințele sunt aproape egale. Dintre cei 4.040 de adulți chestionați, 44% stau cu fața spre apă. Alți 43% preferă să stea cu spatele.

Cinci la sută au spus că nu fac niciodată duș. Opt la sută nu au știut ce să răspundă.

Pe rețelele sociale, opiniile sunt la fel de împărțite. „Urăsc apa pe față”, a scris un utilizator. „E ca o îmbrățișare caldă”, a răspuns altul.

Ce spun dermatologii

Lesley Reynolds, specialist, recomandă ferm poziția cu spatele la apă. Motivul este legat direct de sănătatea pielii.

„Dermatologii recomandă, în general, să faci duș cu spatele la apă”, a declarat ea pentru Daily Mail. Șamponul și balsamul care curg pe față pot înfunda porii. Apa fierbinte aplicată direct pe față deteriorează bariera cutanată și provoacă uscăciune.

Alternarea, soluția de mijloc

Dr. Susan Mayou, dermatolog, are o abordare diferită. Ea recomandă alternarea poziției în timpul dușului.

„A sta cu fața spre apă în permanență expune fața și pieptul la căldură și presiune directe”, a explicat ea. Acest lucru crește roșeața și sensibilitatea pielii delicate.

Întoarcerea periodică cu spatele reduce expunerea continuă. Favorizează totodată clătirea uniformă a produselor și menține bariera cutanată mai sănătoasă.

Atenție dacă ai pielea sensibilă

Dr. Mayou atrage atenția în mod special asupra persoanelor cu piele sensibilă, eczeme sau rozacee. Fața și partea superioară a corpului au pielea mai subțire și sunt mai vulnerabile.

Recomandarea ei: apă călduță, nu fierbinte, și timp limitat sub jetul direct.

Cât durează un duș corect

O cercetare recentă de la Universitatea din Surrey adaugă un alt element la discuție. Un duș durează în medie 6,7 minute în Marea Britanie. Unii participanți la studiu au raportat însă sesiuni de peste o oră.

Concluzia dermatologilor: poziția contează, dar și temperatura apei și durata expunerii sunt esențiale pentru sănătatea pielii.