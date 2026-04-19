Cum a reacționat o femeie atunci când a întâlnit în bucătăria casei ei o maimuță care fura fructe

Incidentul s-a produs în Africa de Sud. O femeie a alungat un babuin care a intrat în casa ei.

Maimuța se afla în bucătărie și fura fructe în momentul în care a dat nas în nas cu proprietara casei. Femeia nu s-a speriat deși maimuța era bine dezvoltată. Ea a luat un prosop și a fugărit maimuța care fuge prin sufragerie și apoi pe balcon.

Imaginile cu maimuța fugărită în timp ce ține o banană în gură și alta în mână au devenit virale pe platforma X.