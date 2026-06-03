OMS confirmă că numărul de infectări cu Ebola din Congo e în scădere

Organizația Mondială a Sănătății a confirmat, marți, că focarul de Ebola din Congo era în scădere la 31 mai, potrivit Euronews.

Estimările anterioare erau de peste 1.000, însă OMS a confirmat doar 116 cazuri de infectare.

De asemenea, au fost raportate 48 de decese și șase cazuri de vindecare, a confirmat purtătorul de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier. El a confirmat datele în cadrul unei conferințe de presă la Geneva.

Țara vecină, Uganda, a înregistrat nouă cazuri și un deces, mai arată sursa.

Motivul pentru scăderile drastice

Lindmeier a explicat că scăderea drastică a numărului de cazuri suspecte se datorează testării. Majoritatea pacienților au fost „eliminați”.

„Fie au alte boli, fie au avut doar febră și nimic altceva”, a explicat el.

Virusul specific este mai puțin frecvent decât tulpinile care cauzează alte forme ale bolii Ebola. Aceasta complică răspunsul, deoarece nu există tratamente sau vaccinuri specifice disponibile. Virusul este respnsabil pentru epidemia actuală din țară.

Ministerul Sănătății din Congo a declarat că principalele provocări în limitarea răspândirii focarului includ detectarea timpurie și izolarea rapidă a cazurilor. De asemenea, includ și urmărirea riguroasă a contactelor, înmormântări sigure și demne și consolidarea prevenirii și controlului infecțiilor în unitățile sanitare.

Cinci persoane infectate s-au vindecat

Cinci pacienți s-au vindecat de tipul rar de virus Ebola, a declarat directorul general al OMS, potrivit sursei citate.

„Patru persoane vor fi externate astăzi. Una a fost externată alaltăieri”, a declarat Tedros. El a transmis informațiile în timpul deschiderii unui nou centru de tratament pentru Ebola în orașul Bunia, în estul Cong. Orașul este aflat în centrul epidemiei.

Vaccinurile experimentale vor fi accelerate

Coaliția pentru Inovații în Pregătirea pentru Epidemii a anunțat luni că va „accelera urgent” dezvoltarea a trei vaccinuri experimentale. Acestea vizează virusul Bundibugyo. Virusul este responsabil pentru focarul actual.

Organizația a anunțat că va investi până la 53 de milioane de euro într-un portofoliu de vaccinuri aflate în curs de dezvoltare. Ele includ și cele dezvoltate de Inițiativa Internațională pentru Vaccinuri împotriva SIDA, Moderna și Universitatea din Oxford. Vaccinurile vor fi fabricate la Institutul de Serum din India, mai menționează sursa.

OMS a precizat că acești trei candidați la vaccinuri sunt cei mai promițători în prezent, pentru dezvoltarea unui mod de combatere a Ebola.