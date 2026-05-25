De la Marvel la universul DC: Sebastian Stan joacă în cel mai nou film din seria Batman

Anunțul vine după luni de speculații privind implicarea actorului român în noul proiect din universul Batman.

Sebastian Stan a făcut declarația în timpul Festivalului de Film de la Cannes, unde a promovat filmul Fjord, potrivit The Independent.

Actorul a confirmat că va merge în această vară la Londra pentru începutul filmărilor.

„Voi interpreta mai multe versiuni ale personajului”, a spus Sebastian Stan, referindu-se la transformarea lui Harvey Dent în celebrul antagonist Two-Face.

În benzile desenate DC, Harvey Dent este procurorul orașului Gotham și unul dintre aliații lui Batman înainte de a deveni criminalul cunoscut sub numele Two-Face, după un atac care îi desfigurează jumătate din față.

Sebastian Stan a declarat că echipa de machiaj și efecte speciale lucrează deja la aspectul personajului.

„Sunt entuziasmat și emoționat în același timp”, a afirmat actorul.

Personajul Two-Face a mai fost interpretat în trecut de Tommy Lee Jones în filmul „Batman Forever” și de Aaron Eckhart în „The Dark Knight”.

Noul film va continua povestea începută în producția „The Batman”, în care Robert Pattinson a interpretat un Bruce Wayne mai tânăr.

Primul film a avut încasări de peste 770 de milioane de dolari la nivel mondial și a primit recenzii pozitive din partea criticilor.

În continuare vor reveni în distribuție Robert Pattinson, Jeffrey Wright, Andy Serkis și Colin Farrell.

Matt Reeves a anunțat recent și alte nume noi din distribuție, printre care Scarlett Johansson, Charles Dance și Brian Tyree Henry.

Filmul este programat să fie lansat în octombrie 2027.

Sebastian Stan, remarcat la Cannes pentru rolul din „Fjord”

În paralel cu proiectul Batman, Sebastian Stan a atras atenția și la Festivalul de Film de la Cannes pentru rolul din „Fjord”, noul film regizat de Cristian Mungiu.

Producția a fost inclusă în competiția oficială pentru Palme d’Or, una dintre cele mai importante distincții din cinematografia mondială.

Criticii internaționali au remarcat prestația lui Sebastian Stan, iar apariția actorului român într-un film selectat în competiția principală de la Cannes este considerată unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale europene din ultimii ani.