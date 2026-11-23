Mesajul a fost trimis pe Telegram.

„Cel mai nerealist aspect al jocului GTA VI este faptul că Jason și Lucia conduc o întreagă operațiune criminală fără a folosi măcar un singur grup Telegram”, a scris Pavel Durov, fondatorul serviciului de mesagerie.

Telegram se laudă cu securitatea sporită

Telegram este un serviciu de mesagerie și apeluri prin internet bazat pe cloud, lansat în august 2013 de frații Pavel și Nikolai Durov. Serviciul funcționează pe telefon și desktop și sincronizează conversațiile în timp real pe mai multe dispozitive. Conform propriei descrieri, Telegram este o aplicație de mesagerie mobilă și desktop cu accent pe securitate și viteză. Aplicația are milioane de utilizatori și a câștigat repede popularitate ca urmarea promisiunilor privitoare la securitatea sporită și la criteriile de păstrare a confidențialității.

Una dintre opțiunile aplicației este chat-ul secret. Utilizatorii pot crea un Secret chat cu alte contacte din listă de unde nu pot fi copiate mesajele nici măcar prin metodele forward sau printsceen.

GTA VI, lansare record: venituri estimate la peste 2,3 miliarde de dolari

Jocul video Grand Theft Auto VI a generat venituri estimate la 2,36 miliarde de dolari în mai puțin de 24 de ore, în urma unei lansări care a atras aproximativ 24,58 milioane de achiziții. Noul titlu al Rockstar Games ar putea stabili astfel un record pentru industria divertismentului, cu încasări estimate de aproape trei ori mai mari decât cele obținute de GTA V în prima zi.

Potrivit datelor prezentate de Sensor Tower și citate de Reuters, cifra de 2,36 miliarde de dolari include precomenzile și achizițiile din ziua lansării. Aproximativ 75% dintre unitățile estimate au fost achiziționate pe PlayStation, restul revenind consolelor Xbox.

Lansare după o așteptare de 13 ani

Lansarea mondială a avut loc joi, 19 noiembrie, pentru PlayStation 5 și Xbox Series X|S, după mai multe amânări și o perioadă de așteptare de aproximativ 13 ani de la apariția precedentului joc principal al seriei.

Acțiunea noului titlu se desfășoară în Leonida, un stat fictiv inspirat de Florida, iar Vice City, orașul central al jocului, este inspirat de Miami. Povestea îi urmărește pe Jason și Lucia, doi parteneri implicați într-o conspirație criminală care se extinde la nivelul întregului stat. Potrivit estimărilor Reuters, dezvoltarea jocului a costat cel puțin un miliard de dolari, ceea ce îl plasează printre cele mai scumpe proiecte din istoria industriei de divertisment.