Guvernul japonez a lansat un videoclip generat de IA, pe tema unor posibile scenarii dure în cazul unei erupții a vulcanului Fuji

Nori de fum masivi se ridică din cel mai faimos munte al Japoniei.

În scurt timp, cenușa vulcanică se răspândește spre capitala Tokyo, dens populată, așezându-se pe clădiri și vehicule.

Aceste imagini fac parte dintr-un videoclip generat de inteligența artificială, lansat de guvernul japonez, cu intenția de a-i informa și de a-i avertiza pe cei 20 de milioane de locuitori ai orașului Tokyo, care trebuie să știe la ce să se aștepte.

Deși nu există indicii că o erupție este iminentă, Fuji este un vulcan activ.

Ultima erupție a avut loc acum 318 ani, în timpul a ceea ce este cunoscut sub numele de erupția Hoei.

„Momentul poate sosi fără niciun avertisment”

Videoclipul, lansat duminică de Divizia de Prevenire a Dezastrelor din cadrul Guvernului Metropolitan din Tokyo, arată o femeie aflată pe o stradă aglomerată, care primește brusc o avertizare pe telefonul său, care o informează că vulcanul a erupt.

„Momentul poate sosi fără niciun avertisment”, spune narațiunea, înainte ca videoclipul să prezinte imagini dramatice cu nori mari de fum care ies din Fuji.

Videoclipul avertizează că cenușa vulcanică ar putea ajunge la Tokyo în două ore, punând pericole pentru sănătate, precum și întreruperi în alimentarea cu energie electrică, trafic și distribuția de alimente.

Autoritățile vor să crească nivelul de alertă al cetățenilor

Biroul de cabinet al guvernului a lansat marți un videoclip de simulare separat – Ziua Națională de Prevenire a Dezastrelor Vulcanice din Japonia – îndemnând oamenii să „vizualizeze scenarii specifice” pentru a putea fi mai bine pregătiți.

Japonia nu este străină de cutremure și vulcani severi.

Se află pe Inelul de Foc, o zonă de intensă activitate seismică și vulcanică pe ambele părți ale Oceanului Pacific.

Autoritățile și-au intensificat tonul de avertizare în ultimul an, în speranța de a crește nivelul de alertă al cetățenilor.

Temeri legate de un cutremur major, puse sub semnul întrebării de către specialiști

Temerile legate de un „cutremur major” au crescut de când guvernul japonez a avertizat, în ianuarie, că există un risc de 80% ca un cutremur sever să lovească falia Nankai din sudul țării în termen de 30 de ani.

Unii seismologi au criticat aceste avertismente și au pus sub semnul întrebării exactitatea lor.

Unii locuitori și-au exprimat îngrijorarea după vizionarea videoclipului despre Fuji.

„Gândul că cenușa vulcanică provoacă haos în transporturi în zona metropolitană a Tokyo este terifiant”, a declarat un utilizator de internet, identificat ca Mayotan pe X.

Un alt utilizator X, care s-a identificat ca Suu, a remarcat atât importanța, cât și provocările pe care le presupune pregătirea.

„Aragaz cu butelie, lanternă, apă, mâncare.” Dar, a menționat că „ar fi greu” să se ia curentul în timpul verii, când temperaturile în Japonia ating niveluri insuportabile.

Pierderi economice uriașe

Pierderile economice cauzate de o erupție a Muntelui Fuji sunt estimate la până la 2,5 trilioane de yeni (16,6 miliarde de dolari).

Chiar și o cantitate mică de cenușă vulcanică acumulată ar putea opri circulația trenurilor, iar dacă plouă, cenușa care se acumulează pe mai mult de 3 centimetri ar putea face drumurile impracticabile pentru vehicule.

Logistica ar fi perturbată, făcând dificilă obținerea bunurilor esențiale, iar liniile electrice ar putea fi tăiate de greutatea cenușii, ducând la întreruperi de curent.