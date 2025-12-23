Prima pagină » Life-Entertaiment » Kate Hudson confirmă că a refuzat un rol major din filmul „Spider-Man” din 2002

Kate Hudson confirmă că a refuzat un rol major din filmul „Spider-Man” din 2002

Kate Hudson a confirmat că a refuzat rolul lui Mary Jane Watson în filmul „Spider-Man” din 2002, care a ajuns în cele din urmă la Kirsten Dunst.
April 5, 2025, Santa Monica, California, USA: Kate Hudson attends the 11th Breakthrough Prize Ceremony at Barker Hangar on April 05, 2025 in Santa Monica, California. (Credit Image: © Crash/imageSPACE via ZUMA Press Wire)
Petre Apostol
23 dec. 2025, 06:17, Știrile zilei

Într-un interviu pentru emisiunea „Watch What Happens Live!”, marți, actrița Kate Hudson a răspuns direct întrebării prezentatorului Andy Cohen, dacă a refuzat rolul din filmul „Spider-Man”.

„Când oamenii spun astfel de lucruri, nu e plăcut să vorbești despre asta. Pentru că oamenii care sunt în film sunt cei potriviți. Circumstanțele tale în viață se întâmplă așa cum se întâmplă. Dar da, am refuzat. Acum, privind înapoi, e unul dintre acele lucruri unde mă gândesc: ‘Ar fi fost frumos să fiu în filmul Spider-Man’”, a spus actrița.

Kate Hudson: Viața se întâmplă așa cum trebuie

„Dar, în același timp, am făcut un film numit The Four Feathers. Am avut ocazia să îl întâlnesc pe Heath Ledger, care a devenit un prieten foarte bun. Și am avut o experiență pe care nu aș fi avut-o niciodată altfel. Așa că o parte din mine simte că viața se întâmplă exact așa cum trebuie și sunt recunoscătoare pentru asta”, a completat Kate Hudson.

Fimul „Spider-Man” din 2002 a câștigat 805 milioane de dolari la box office la nivel global. A stabilit, la acea vreme, recordul pentru weekendul de debut. A fost primul film care a depășit 100 de milioane de dolari la debut în SUA.

