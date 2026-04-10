Lidl se extinde în zona barurilor și deschide primul său pub în Europa

Pubul va fi amplasat lângă unul dintre magazinele Lidl, în suburbia Dundonald din apropierea orașului Belfast, și va avea o capacitate de aproximativ 60 de locuri, pe o suprafață de 60 de metri pătrați. Spațiul va include și un magazin de băuturi, unde clienții vor putea cumpăra vinuri, bere, cidru și băuturi spirtoase, toate din oferta retailerului.

Există cerere pentru acest segment

Reprezentanții companiei, citați de CNN, spun că decizia vine pe fondul cererii locale și al creșterii populației în zonă. „Lidl face parte din comunitatea irlandeză de peste 20 de ani, iar în acest timp clienții noștri nu au avut acces la întreaga gamă de produse Lidl Northern Ireland”, a declarat Gordon Cruikshanks, director regional pentru Irlanda de Nord.

Acesta a explicat că proiectul răspunde unei nevoi reale din zonă: „Dundonald este un oraș în plină dezvoltare, care a înregistrat o creștere a populației de peste 20% în ultimii ani, ceea ce a dus la o cerere mai mare pentru un pub în localitate”.

Conceptul unui bar atașat direct unui supermarket este considerat o noutate în retail și ar putea deschide drumul unor modele similare în viitor.

Proiectul, contestat în instanță

Planurile Lidl au fost blocate mai bine de un an din cauza unor contestații în justiție. În ianuarie 2025, Înalta Curte din Irlanda de Nord a respins apelul depus de un comerciant rival, care susținea că spațiul nu este potrivit pentru obținerea unei licențe și că nu ar avea suficienți clienți.

Judecătorul a explicat însă că ideea nu este interzisă de lege: „Conceptul unui spațiu autorizat pentru vânzarea de alcool atașat unui supermarket este, fără îndoială, o dezvoltare nouă”, dar „natura restrictivă a legislației nu înseamnă că împiedică inovația”.

Reguli stricte pentru alcool

Legislația din Irlanda de Nord limitează acordarea de noi licențe pentru vânzarea alcoolului dacă există deja suficiente unități în zonă. Totuși, legea permite transferul unei licențe existente de la un spațiu similar, lucru de care Lidl a beneficiat în acest caz.

Proiectul marchează o schimbare de strategie pentru retailer, care încearcă să combine vânzarea clasică de produse cu experiența de consum la fața locului.