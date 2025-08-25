Linia turistică „Bucharest City Tour” revine de astăzi pe străzile Capitalei. Ce prețuri au biletele

Societatea de Transport București anunță că începând din 25 august revine, pe străzile Capitalei, linia turistică „Bucharest City Tour”. Linia va funcționa zilnic, în intervalul orar 10:00-23:00, iar traseul include cele mai importante obiective turistice, de la Piața Presei până la Piața Unirii. Ultimele plecări din Piața Presei și Piața Unirii vor avea loc la ora 22:00, respectiv 22.30.

Autobuzele vor circula la fiecare 30 de minute, iar durata unui tur complet (dus-întors) este de 70–85 de minute.

Autobuzele vor opri în apropierea următoarelor puncte de interes: Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Muzeul Antipa, Muzeul de Geologie, Muzeul Țăranului Român, Palatul Victoria, Ateneul Român, Muzeul Național de Artă, Biserica Crețulescu, Palatul Telefoanelor, Palatul CEC, Muzeul Național de Istorie, Palatul Parlamentului, Patriarhia Română, Hanul lui Manuc, Centrul Vechi, Universitatea, Spitalul Colțea, Muzeul Municipiului București, Teatrul Național, Muzeul Literaturii și ASE.

Prețul unui bilet

Autobuzele de pe această linie circulă în sistem hop on – hop off, călătorii putând să coboare și să urce înapoi oricând, în intervalul de valabilitate al călătoriei.

Un bilet este valabil 24 de ore de la prima validare. Un adult va trebui să plătească 70 de lei pentru un bilet, în timp ce pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani, prețul biletului este de 35 de lei. Copiii sub 7 ani circulă gratuit pe această linie turistică.

Biletele pot fi achiziționate de la toate punctele de vânzare STB, dar și direct în autobuz, doar cu cardul bancar la validator.