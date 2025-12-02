Locul unic din România de unde pot fi văzute trei provincii istorice și două țări

Turnul de televiziune din Galați este o construcție unică în țară. Acesta se află pe un versant cu vedere către Dunăre și Munții Dobrogei. Turnul care seamănă cu o construcție din SUA a fost ridicat în anii 60. Atunci, conducerea statului român a decis construirea unui turn înalt de peste 110 metri în zona cea mai înaltă a oraşului Galaţi. După inaugurare a fost folosit de specialiștii în radiocomunicaţii speciale, iar ulterior a fost modificat pentru a transmite semnalul de televiziune.

Terenul care se tasează specific unor zone din Galați a dat bătăi de cap proiectanţilor și constructorilor turnului. Ei au realizat o fundaţie specială, iar la parter au fost așezat cadre din beton armat. Aspectul spectaculos al turnului este garantat de dimensiunile sale. Obiectivul are diametrul de 8 metri la bază şi 5,10 metri în partea superioară. Tot sus, la circa 75 de metri înălţime, se află o platformă acoperită cu un diametru de 15 metri.

Vedere spectaculoasă

Pentru construirea turnului radio-releu, poreclit în timp de gălățeni „turnul de televiziune”, specialiștii vremurilor au ales Dealul Țiglinei, cel mai înalt loc din orașul Galați. Poziția are deschidere către Dunăre și Munții Dobrogei. De asemenea, din vârful turnului se văd Muntenia, aflată la aproximativ 10 kilometri, și, mai nou, podul spectaculos peste Dunăre de la Brăila.

Totodată, în zilele senine se poate vedea Republica Moldova, aflată la aproximativ 15 kilometri distanță de orașul Galați. Ca urmare dintr-un singur loc se pot vedea împrejurimile orașului Galați din Moldova, părți întinse din Muntenia și Dobrogea, dar și zona Giurgiulești din Republica Moldova.

Restaurant modern, sistem de iluminat arhitectural și o roată panoramică

Multă vreme turnul a fost utilizat în special în scopuri de comunicații și securitate. Recent, restaurantul din vârful obiectivului a fost modernizat și a început să atragă din ce în ce mai mulți gălățeni și turiști doritori să se bucure de o vedere spectaculoasă în timp ce iau masa.

De asemenea, clădirea a fost dotată cu sistem de iluminat arhitectural, cu jocuri de lumini, care pornește pe parcursul nopții. Fotografii compară obiectivul cu atracții turistice celebre din lumea largă.

În plus, turnul este amplasat într-un parc aflat în proces de modernizare. Pe lângă zonele cu apă și vegetație, în parc va fi montată o roată panoramică de 36 de metri. Primăria spera ca roata vizibilă de la mare distanță să devină și ea un reper și o atracție ale orașului Galați.