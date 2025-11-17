Metoda inedită prin care Paul McCartney protestează față de AI: lansează o melodie „silențioasă”

Fostul membru Beatles, unul dintre cei mai mari compozitori britanici, lansează o piesă ce surprinde un studio de înregistrări aproape silențios, ca parte a unui protest al industriei muzicale împotriva utilizării neautorizate a materialelor protejate prin drepturi de autor de către companiile de inteligență artificială, relatează The Guardian.

Melodia este inclusă în albumul Is This What We Want?, care conține mai multe înregistrări silențioase și va apărea pe vinil în această lună.

Proiectul este coordonat de compozitorul Ed Newton-Rex, care avertizează: „Sunt foarte îngrijorat că guvernul (Marii Britanii – n.r.) acordă mai multă atenție intereselor companiilor de tehnologie din SUA decât intereselor creatorilor britanici”.

Și alți artiști, precum Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer și Pet Shop Boys, susțin campania.

Paul McCartney spune că tehnologia poate deveni o amenințare pentru noile generații de creatori.

„Trebuie să fim atenți la asta, pentru că ar putea să preia controlul și nu vrem să se întâmple asta, mai ales pentru tinerii compozitori și scriitori pentru care poate fi singura șansă de a-și face o carieră”, a spus McCartney despre inteligența artificială.

„Dacă AI distruge asta, ar fi un lucru extrem de trist”, a subliniat artistul.

Guvernul britanic analizează schimbări în legislația privind copyrightul, în timp ce industria creativă cere protecții mai ferme.