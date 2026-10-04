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Michael Douglas recunoaște o relație secretă după ce a mințit despre ea timp de decenii

Actorul Michael Douglas a recunoscut în noile sale memorii, „One Helluva Ride”, că a avut o aventură secretă cu Kathleen Turner în timp ce filma pentru „Romancing the Stone” în 1984.
Michael Douglas recunoaște o relație secretă după ce a mințit despre ea timp de decenii
Sursa foto: Maurizio D'Avanzo/IPA/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
04 oct. 2026, 04:51, Știri externe
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Actorul Michael Douglas, premiat cu Oscar a fost despărțit de prima sa soție, Diandra Luker, în momentul relației, deși erau încă căsătoriți legal.

Douglas a dezvăluit că el și Turner au ținut relația complet ascunsă de distribuție și echipă, inclusiv de regizorul Robert Zemeckis și de co-starul Danny DeVito, potrivit The Independent.

Aventura s-a încheiat după ce Luker a vizitat platourile de filmare din Mexic cu fiul lor mic și a confruntat-o pe Turner, care ulterior a pus capăt relației.

Douglas, care a negat relația timp de decenii în timpul turneelor ​​promoționale comune și este căsătorit cu Catherine Zeta-Jones din 2000, a declarat că el și Kathleen Turner au rămas prieteni apropiați de atunci.

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