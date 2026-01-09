Muzica pop sud-coreeană, la un pas de Grammy

Lista nominalizaților, prezentată de Associated Press, include atât artiști sud-coreeni consacrați, cât și proiecte dezvoltate după modelul industriei K-pop. Prezența lor în categoriile importante indică o schimbare de percepție în industria muzicală occidentală, unde pop-ul sud-coreean a fost mult timp tratat ca un fenomen de nișă.

Nominalizări istorice pentru artiștii sud-coreeni

Rosé, membră a trupei Blackpink, a primit o nominalizare la categoria „Înregistrarea anului” pentru piesa „APT.”, un hit pop cu tematică romantică realizat împreună cu Bruno Mars. Este prima dată când un artist format în sistemul K-pop ajunge în această categorie, dominată tradițional de producții occidentale.

Totodată, „Golden”, interpretată de grupul fictiv HUNTR/X din filmul Netflix „KPop Demon Hunters”, concurează la „Cântecul anului”. Textul piesei face trimitere la descoperirea identității personale.

La „Cel mai bun artist debutant” este nominalizat grupul feminin Katseye, creat de compania sud-coreeană HYBE, cunoscută pentru lansarea trupei BTS.

Influență în creștere

„K-pop nu mai este perceput ca un fenomen de nișă”, a transmis Mathieu Berbiguier, profesor de studii coreene. „Acum este văzut ca parte integrantă a muzicii pop internațioonale”.

Nu toți specialiștii consideră însă aceste nominalizări o recunoaștere deplină a genului. „Este mai degrabă o versiune globalizată, hibridă de K-pop, adaptată pieței occidentale”, spun experții în cultura pop sud-coreeană. Chiar și așa, analiștii muzicali au remarcat creșterea influenței industriei muzicale din Coreea de Sud în peisajul muzicii din întreaga lume.