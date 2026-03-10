Prima pagină » Life-Entertaiment » O tânără a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a numărat cu voce tare timp de 70 de zile

O tânără a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a numărat cu voce tare timp de 70 de zile

O tânără din Nigeria a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a numărat cu voce tare până la 1.070.000 în 70 de zile. Favour Ogechi Ani a transmis live pe YouTube întreaga tentativă de record, numărând aproximativ 14 ore pe zi.
O tânără a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a numărat cu voce tare timp de 70 de zile
Andreea Tobias
10 mart. 2026, 11:36, Știrile zilei

Rutina ei zilnică era simplă, dar epuizantă. Trezire, rugăciune, mic dejun, șapte ore de numărat, prânz, apoi numărat până la culcare. Aceeași rutină, 70 de zile la rând, pentru un loc în Cartea Recordurilor.

Deținătorul recordului anterior numărase doar până la un milion. Favour a depășit această cifră cu 70.000 de numere, stabilind un nou record mondial la numărat cu voce tare.

„Sincer, a fost greu, dar pasiunea mea pentru numărat m-a ținut în priză”, a spus ea. O echipă de susținători a ajutat-o să treacă peste momentele dificile.

Publicul de pe YouTube, sursă de motivație

Transmisia live a jucat un rol esențial în reușita recordului Guinness. Mii de oameni au urmărit și încurajat-o în timp real.

„M-a motivat să știu că oamenii mă urmăreau și mă încurajau”, a declarat Favour. „A fost suprarealist”.

Ultima zi și sentimentul victoriei

Ziua cu numărul 70 a fost cea mai emoționantă. „Pronunțarea ultimului număr a fost un amestec de ușurare și bucurie în același timp”, și-a amintit ea.

Favour nu s-a gândit niciodată să renunțe. „Determinarea mea de a duce la bun sfârșit acest proiect a fost o misiune fără întoarcere”, a spus ea.

Numărul 1.070.000 va rămâne pentru totdeauna legat de numele ei.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, secretar de stat la Fonduri Europene, filmează lifturile, steagurile și sălile din minister și pretinde că astfel muncește. În ultimul clip, o tentativă nereușită de viral, apare și Dragoș Pîslaru
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
Libertatea
Ciorbă de potroace de post. Rețeta celebrului Bărbosu
CSID
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor