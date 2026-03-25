Paternitatea are un moment critic pe care nimeni nu îl anticipează

Tații nu sunt cei mai vulnerabili imediat după nașterea copilului, ci la aproximativ un an distanță, arată un studiu. Cercetătorii din Suedia au analizat date de la peste un milion de tați și au constatat că diagnosticele de depresie și tulburări legate de stres cresc cu peste 30% față de perioada dinainte de sarcină. Rezultatul a surprins chiar și echipa de cercetare.
Andreea Tobias
25 mart. 2026, 12:40, Știrile zilei

Un nou studiu contrazice percepția comună despre sănătatea mintală a taților. Bărbații au mai puține diagnostice psihiatrice în timpul sarcinii partenerelor lor și în primele luni după naștere. Însă această stabilitate nu durează, conform Science Daily.

La aproximativ un an după naștere, diagnosticele de depresie și afecțiuni legate de stres cresc semnificativ. Creșterea depășește 30% față de ratele înregistrate înainte de sarcină.

„Creșterea întârziată a depresiei a fost neașteptată”, spune Donghao Lu, profesor asociat la Institutul Karolinska. El subliniază necesitatea de a urmări semnele de avertizare la tați mult timp după naștere.

Studiul a urmărit peste un milion de tați din Suedia

Cercetătorii au analizat date din registre naționale suedeze. Au urmărit peste un milion de tați ai căror copii s-au născut între 2003 și 2021. Perioada de observație a început cu un an înainte de sarcină și s-a încheiat când copilul a împlinit un an.

Diagnosticele de anxietate și consum de substanțe au revenit la nivelurile de dinainte de sarcină după primul an. În schimb, depresia și tulburările de stres au continuat să crească.

De ce sunt tații vulnerabili după primul an

Tranziția către paternitate aduce atât bucurii, cât și surse noi de stres. Relația cu partenera poate fi afectată, iar calitatea somnului se deteriorează. Acești factori se acumulează în timp și pot declanșa probleme de sănătate mintală.

„Depresia postnatală este adesea discutată în cazul mamelor. Bunăstarea taților este, de asemenea, importantă, atât pentru ei, cât și pentru întreaga familie”, spune cercetătorul Jing Zhou.

Studiul atrage atenția asupra nevoii de sprijin specializat pentru tați. Furnizorii de servicii medicale pot interveni mai eficient dacă identifică perioadele de vulnerabilitate crescută.

Cercetarea a fost realizată în colaborare cu Universitatea Sichuan și Universitatea Uppsala. A fost finanțată de Institutul Karolinska, Consiliul Suedez de Cercetare și Consiliul European de Cercetare.

Pauza de cinci zile impusă de Trump oferă pușcașilor marini americani un timp prețios pentru a ajunge în apropierea Iranului
G4Media
10% în plus la pensie, pentru 4.600.000 de pensionari români, începând cu 1 ianuarie 2027
Gandul
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
Libertatea
Zodiile care au noroc pe toate planurile în luna aprilie. Cine sunt favoriții astrelor?
CSID
Mașinile electrice și hibride nu vor mai putea parca gratuit în București!
Promotor