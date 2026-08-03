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Phil Collins dezvăluie prin ce a trecut în ultimii ani: șapte luni de spitalizare și lupta cu alcoolismul

Muzicianul britanic Phil Collins a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, dezvăluind că a fost la un pas de moarte din cauza alcoolismului. Artistul, în vârstă de 75 de ani, spune că medicii au luat în calcul inclusiv menținerea sa în viață cu ajutorul aparatelor.
Phil Collins dezvăluie prin ce a trecut în ultimii ani: șapte luni de spitalizare și lupta cu alcoolismul
Sursa foto: Facebook/Phil Collins
Oana Antipa
03 aug. 2026, 14:27, Știrile zilei
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Legenda muzicii britanice Phil Collins a făcut mărturisiri despre problemele grave de sănătate cu care s-a confruntat în ultimii ani, afirmând că dependența de alcool l-a adus într-o stare critică, în care familia și apropiații se temeau că nu va supraviețui.

Într-un interviu acordat publicației The Sunday Times, fostul solist al trupei Genesis a povestit că perioada cea mai dificilă a început după ce a renunțat la tratamentul cu Antabuse, medicament utilizat în combaterea dependenței de alcool.

Șapte luni în spital

Artistul a recunoscut că ajunsese să consume alcool încă de dimineață, iar excesele i-au afectat grav sănătatea. În noiembrie 2023, el a fost internat în spital, unde a rămas aproximativ șapte luni, după ce pancreasul și rinichii au suferit leziuni severe.

„Au fost discuții despre dacă să mă țină sau nu în viață cu ajutorul aparatelor. Rinichii mei cedau, organele pur și simplu se opreau. Oamenii veneau să-și ia rămas-bun. Dar eu nu-mi amintesc că au venit. Nu aveam nicio idee despre ce se întâmpla. Toți erau îngrijorați că nu mă vor mai vedea. Totul putea să se termine îngrozitor”, a declarat Phil Collins.

Muzicianul spune că se consideră norocos că a supraviețuit. „Am avut foarte mult noroc că am ieșit din acea situație. Inutil să mai spun că de atunci nu am mai băut niciun strop de alcool”, a afirmat artistul.

Nu este prima luptă cu alcoolul

Phil Collins a mai vorbit și în trecut despre dependența de alcool. În 2015, artistul mărturisea că a început să consume excesiv băuturi alcoolice după divorțul de cea de-a treia soție, Orianne Cevey.

La acea vreme, el declara că perioadele dificile din viața personală l-au împins spre alcool, petrecând ore întregi în fața televizorului cu un pahar în mână.

Probleme de sănătate după ultimul turneu Genesis

În ultimul deceniu, Phil Collins s-a confruntat cu mai multe afecțiuni care i-au afectat activitatea artistică. Artistul a suferit intervenții chirurgicale la coloana vertebrală și la gât, iar problemele neurologice l-au împiedicat să mai cânte la tobe, instrumentul care l-a consacrat.

În turneul de reunire al trupei Genesis, desfășurat în 2021, Collins a urcat pe scenă doar în calitate de solist vocal, interpretând piesele din poziția șezând. În 2016, muzicianul a anunțat și că fusese diagnosticat cu diabet.

Unul dintre cei mai de succes artiști britanici

Phil Collins este considerat unul dintre cei mai de succes muzicieni din istoria Marii Britanii. După plecarea lui Peter Gabriel, el a devenit solistul trupei Genesis, contribuind la transformarea formației într-un fenomen mondial.

În paralel, și-a construit o carieră solo de mare succes, lansând hituri precum „In the Air Tonight”, „Against All Odds” și „Easy Lover”, care l-au consacrat drept unul dintre cei mai influenți artiști pop-rock ai anilor ’80 și ’90.

Mărturiile sale vin într-un moment în care tot mai multe personalități din industria muzicală aleg să vorbească public despre problemele de sănătate mintală și despre dependențele cu care s-au confruntat, în încercarea de a încuraja persoanele aflate în situații similare să ceară ajutor specializat.

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