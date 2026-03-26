Premiile Oscar vor părăsi Hollywood-ul și se vor muta în centrul orașului Los Angeles

Premiile Oscar ale Academiei vor părăsi Hollywood-ul și se vor muta în centrul orașului Los Angeles începând cu 2029, anul în care vor fi transmise în direct pe YouTube pentru prima dată, a anunțat Academia joi, potrivit Le Figaro.
Ceremonia, care are loc în mod tradițional la Teatrul Dolby de pe Hollywood Boulevard, va avea loc la Teatrul Peacock, o sală de concerte situată într-o vastă piață la în fața zgârie-norilor din centrul orașului Los Angeles, numită LA Live, care include și stadionul echipei Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena.
Această decizie este valabilă timp de zece ani, ca parte a unui parteneriat cu AEG, compania care administrează acest loc cultural și sportiv. „Pentru cea de-a 101-a ediție a Premiilor Academiei și nu numai, Academia este încântată să colaboreze îndeaproape cu AEG pentru a face din LA LIVE cadrul perfect pentru celebrarea noastră globală a cinematografiei, atât pentru publicul din sală, cât și pentru fanii filmelor din întreaga lume”, au declarat președintele Academiei, Bill Kramer, și președintele Lynette Howell Taylor, într-un comunicat.