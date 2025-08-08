Primele show-uri mondiale și mixuri electrizante deschid UNTOLD X, ediția aniversară a festivalului

Peste 110.000 de fani din peste 100 de țări au sărbătorit prima zi a ediției aniversare UNTOLD X, care a debutat joi seară pe Cluj-Arena cu show-uri în premieră mondială și artiști internaționali de top.

Printre momentele deosebite ale serii s-au numărat prestația lui Don Diablo, care a lansat un concept nou de show special pentru turneul său global din 2026, și recitalul impresionant al lui Rag’n’Bone Man, aflat pentru prima dată pe scena festivalului. De asemenea, Tujamo a adus un tribut emoționant artistului Avicii, iar Tiësto a oferit un set extins care a unit generații de fani.

Ediția aniversară a fost completată de artiști români precum Minelli și Rareș, dar și de nume din scena underground techno, rap, trap, breakbeat și dubstep, care au susținut show-uri pe scena Alchemy. Printre traperii și DJ-ii prezenți s-au numărat Ian, Yny Sebi, Oscar, Wilkinson, Petre Ștefan, Marco Glass și BVCOVIA.

Organizatorii au anunțat că abonamentele pentru UNTOLD 2026 vor fi disponibile începând cu 9 august, ora 18:30, marcând astfel deschiderea unei noi etape pentru unul dintre cele mai mari festivaluri din lume. Accesul în festival este permis începând cu ora 16:00.