Regizorul Darren Aronofsky, despre cinema: Filmele sunt foarte scumpe, trebuie să ții cont de public

„Arta noastră nu este într-un vid, nu este pentru un singur spectator, ci pentru un public de milioane, dacă nu mai mult. Filmele sunt foarte scumpe, trebuie să ții cont de public”, a spus regizorul în cadrul unui podcast publicat luni de publicația Deadline.

Regizorul a mai explicat că inspirația sa vine din provocarea constantă de a se reinventa și de a găsi un nou limbaj cinematografic pentru fiecare proiect, menționând influența Madonnei în abordarea sa: „Madonna este o mare influență, pentru că pur și simplu încerci să te reinventezi de fiecare dată și să fii sincer cu povestea pe care trebuie să o spui, să găsești un nou fel de gramatică cinematografică și să surprinzi oamenii”.

„De-a lungul anilor, oamenii au observat că filmele mele au teme comune, dar nu există un plan conștient în spatele asta. Este mai degrabă: «Oh, asta e o poveste cool. Sună distractiv. Hai să o facem»”, a mai spus regizorul despre cum abordează temele din filmele sale.

Aronofsky subliniază că pentru un regizor „trebuie mereu să te gândești unde și cine este publicul tău acum”.