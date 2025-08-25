Prima pagină » Life-Entertaiment » Regizorul Darren Aronofsky, despre cinema: Filmele sunt foarte scumpe, trebuie să ții cont de public

Regizorul Darren Aronofsky, cunoscut pentru filme ca Black Swan, The Wrestler sau Mother!, declară că, deși uneori filmele sale par concepute pentru viziunea sa personală, scopul real este să ajungă la cât mai mulți spectatori.
Petre Apostol
25 aug. 2025, 23:09

„Arta noastră nu este într-un vid, nu este pentru un singur spectator, ci pentru un public de milioane, dacă nu mai mult. Filmele sunt foarte scumpe, trebuie să ții cont de public”, a spus regizorul în cadrul unui podcast publicat luni de publicația Deadline.

Regizorul a mai explicat că inspirația sa vine din provocarea constantă de a se reinventa și de a găsi un nou limbaj cinematografic pentru fiecare proiect, menționând influența Madonnei în abordarea sa: „Madonna este o mare influență, pentru că pur și simplu încerci să te reinventezi de fiecare dată și să fii sincer cu povestea pe care trebuie să o spui, să găsești un nou fel de gramatică cinematografică și să surprinzi oamenii”.

„De-a lungul anilor, oamenii au observat că filmele mele au teme comune, dar nu există un plan conștient în spatele asta. Este mai degrabă: «Oh, asta e o poveste cool. Sună distractiv. Hai să o facem»”, a mai spus regizorul despre cum abordează temele din filmele sale.

Aronofsky subliniază că pentru un regizor „trebuie mereu să te gândești unde și cine este publicul tău acum”.