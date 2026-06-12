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Romeo era mort pe scenă. Apoi a apărut o pisică și totul s-a schimbat

O pisică a distrus cel mai dramatic moment din „Romeo și Julieta".
Romeo era mort pe scenă. Apoi a apărut o pisică și totul s-a schimbat
Andreea Tobias
12 iun. 2026, 09:46, Știrile zilei
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O pisică roșcată a urcat pe scena unui teatru în timpul finalului piesei Romeo și Julieta, s-a întins lângă actorul „mort” și a început să se joace cu părul acestuia. Tragedia s-a transformat în comedie.

 

Reprezentația decurgea conform planului. Actorii ajunseseră la finalul piesei, cel mai încărcat emoțional moment al serii. Romeo zăcea „mort” pe scenă, publicul era captiv în atmosfera tragică creată în două ore de spectacol.

Atunci a intrat pisica. Roșcată, nepăsătoare și perfect sigură pe ea, a urcat pe scenă fără nicio ezitare.

Ce a făcut pisica lângă Romeo

Felina nu s-a oprit la marginea scenei. S-a îndreptat direct spre actorul întins pe jos, s-a așezat lângă el și a început să se joace cu părul acestuia. Romeo „mort” a trebuit să rămână nemișcat. Publicul, pregătit să plângă, a început să râdă.

Tragedia lui Shakespeare nu a mai avut niciun efect după acel moment. Scena fusese furată definitiv de un patruped dezinteresat de dramaturgie.

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