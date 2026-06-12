Romeo era mort pe scenă. Apoi a apărut o pisică și totul s-a schimbat

O pisică roșcată a urcat pe scena unui teatru în timpul finalului piesei Romeo și Julieta, s-a întins lângă actorul „mort” și a început să se joace cu părul acestuia. Tragedia s-a transformat în comedie.

A ginger cat ruined the most dramatic moment of a “Romeo and Juliet” performance. After two hours of acting building up to the tragic finale, the cat walked onto the stage, lay down next to the “dead” Romeo, and started playing with his hair. The tragedy quickly turned into a… pic.twitter.com/QzN5fB09S7 — NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2026

Reprezentația decurgea conform planului. Actorii ajunseseră la finalul piesei, cel mai încărcat emoțional moment al serii. Romeo zăcea „mort” pe scenă, publicul era captiv în atmosfera tragică creată în două ore de spectacol.

Atunci a intrat pisica. Roșcată, nepăsătoare și perfect sigură pe ea, a urcat pe scenă fără nicio ezitare.

Ce a făcut pisica lângă Romeo

Felina nu s-a oprit la marginea scenei. S-a îndreptat direct spre actorul întins pe jos, s-a așezat lângă el și a început să se joace cu părul acestuia. Romeo „mort” a trebuit să rămână nemișcat. Publicul, pregătit să plângă, a început să râdă.

Tragedia lui Shakespeare nu a mai avut niciun efect după acel moment. Scena fusese furată definitiv de un patruped dezinteresat de dramaturgie.