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Scarlett Johansson spune despre rolul din „The Batman Part II” că a scos-o din zona de confort: „A fost foarte greu de descifrat”

Actrița americană Scarlett Johansson a dezvăluit că rolul pe care îl interpretează în viitorul film „The Batman Part II”, cu Robert Pattinson în rolul principal, s-a dovedit a fi o provocare neașteptată, care a scos-o din zona de confort.
Scarlett Johansson spune despre rolul din „The Batman Part II” că a scos-o din zona de confort: „A fost foarte greu de descifrat”
sursă foto: Zou Zheng/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
05 nov. 2026, 01:21, Știrile zilei
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„Mi-a fost foarte greu să-mi dau seama cum să abordez acest rol. Nu știu dacă a fost vorba despre personaj în sine sau despre etapa în care mă aflu în viața mea, dar a fost foarte greu de descifrat. Și cam atât pot să spun despre el”, a declarat Johansson, miercuri, într-un interviu acordat în emisiunea „Entertainment Tonight”, cu ocazia promovării viitorului său film „Paper Tiger”.

Johansson nu a dezvăluit identitatea personajului pe care îl interpretează. Regizorul Matt Reeves a confirmat distribuirea sa în mai 2026, printr-o postare pe platforma X, fără să ofere detalii despre rol.

Din distribuția filmului mai fac parte Robert Pattinson, care revine în rolul lui Bruce Wayne/Batman, Sebastian Stan și Brian Tyree Henry, ale căror personaje nu au fost, de asemenea, dezvăluite.

Steven Soderbergh, implicat în producția filmului

Producția filmului a trecut printr-o perioadă dificilă după ce Matt Reeves a fost nevoit să se retragă temporar de la filmări pentru a se ocupa de o problemă personală. Regizorul Steven Soderbergh a intervenit pentru a-l ajuta să finalizeze ultimele săptămâni de filmări, cu acordul DC Studios.

Studioul a precizat că Reeves rămâne regizorul filmului și că va continua să lucreze împreună cu Soderbergh pentru a se asigura că materialul filmat respectă viziunea sa artistică.

„The Batman Part II” este continuarea lungmetrajului din 2022, cu Robert Pattinson în rolul principal, și are programată lansarea în cinematografe la 18 februarie 2028.

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