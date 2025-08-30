Studiu: Creierul bărbaților se micșorează după apariția primului lor copil

Creierul uman este extrem de plastic, iar structura lui se poate schimba chiar și la vârsta adultă.

Cercetări efectuate asupra femeilor devenite mame au evidențiat fără dubiu o schimbare în activitatea neurală, în sensul că aceasta capătă o plasticitate mai mare.

Și e și normal: creierul mamei se adaptează la noile circumstanțe de viață, îi oferă acesteia toate datele pentru ca ea să identifice nevoile copilului și să-l îngrijească în consecință.

Maternitatea a fost asociată cu schimbări în multe zone ale creierului, caracterizate ca parte a „rețelei de îngrijire parentală”, esențială pentru identificarea dorințelor și nevoilor unui copil.

Zone din creierul mamei care-și intensifică activitatea după naștere

Schimbări au loc în cortexul prefrontal (implicat în luarea deciziilor, în controlul impulsurilor, planificare, o ajută pe mamă să fie eficientă în raport cu bebelușul), în amigdală (centrul emoțiilor, al fricii și am motivației) care se mărește și devine mai reactivă, crescând sensibilitatea la semnalele copilului, în hipocamp (zona responsabilă cu memoria și orientarea spațială – interesant este că, în timpul sarcii, acesta se micșorează, dar își revine după naștere).

De asemenea, hipotalamusul (esențial pentru comportamentul matern) devine foarte activ, striatul (nucleus accumbens și alte zone din sistemul de recompensă) crește sensibilitatea la oxitocină și dopamină, face ca interacțiunea cu bebelușul să devină plăcută, cortexul parietal și temporal (implicate în procesarea socială și recunoașterea emoțiilor) se activează când interpretează expresiile copilului.

Și la tați se schimbă modificarea!

Această descoperire i-a determinat pe oamenii de știință să se întrebe ce se întâmplă în creierul unui bărbat care devine tată.

The Economist are o ediție specială de weekend, dedicată, săptămâna aceasta, parentingului. Prestigioasa revistă a adunat date din cercetări desfășurate pe mai mulți ani, care arată că și în creierul bărbaților care devin tați se petrec lucruri.

În studiul intitulat „Tații aflați la primul copil prezintă reduceri longitudinale ale volumului cortical de materie cenușie: dovezi din două eșantioane internaționale”, cercetătoarea Magdalena Martínez-García și echipa sa au folosit imagistica prin rezonanță magnetică pentru a investiga schimbările din creierul taților aflați la primul copil.

Etape și rezultate

Care au fost etapele studiului? Într-o primă etapă, oamenii de știință au scanat creierele a 20 de bărbați, în Barcelona, înainte ca partenerele lor să rămână însărcinate și apoi din nou, la două luni după nașterea copilului.

Ca grup de control, 17 bărbați fără copii și fără planuri de a deveni tați au fost scanați în momente similare cu cele ale taților.

În plus, cercetătorii au scanat și un alt lot de 20 de proaspăt-tătici în Los Angeles, la mii de kilometri depărtare, pentru comparație.

Iată ce au descoperit cercetătorii în urma tuturor scanărilor: pentru bărbații fără copii, nu au fost detectate diferențe în volumul total al cortexului cerebral între cele două sesiuni de scanare.

Totuși, la proaspăt-tătici s-a observat o reducere cu aproximativ 1% a cortexului cerebral.

Dar oamenii de știință nu s-au oprit aici și au vrut să vadă care anume rețele din creier s-au schimbat odată cu paternitatea.

Modificări în procesele de mentalizare

Rezultatele pentru două rețele au fost observate atât în eșantionul spaniol, cât și în cel american: rețeaua vizuală și așa-numita rețea a modului implicit (cercetătorii au denumit-o „default mode”) au prezentat reduceri de volum la tații aflați la primul copil.

Cercetătorii au subliniat că rețeaua default mode poate fi relevantă pentru așa-numitul proces de mentalizare (de exemplu, reflectarea și interpretarea comportamentului bebelușului).

Rețeaua vizuală este relevantă pentru recunoașterea copilului.

Sunt schimbările observate în creier negative?

Deși micșorarea unor regiuni cerebrale poate fi asociată cu degenerarea creierului, ca în demență, oamenii de știință subliniază clar că schimbările observate în studiul lor sunt puțin probabil să fie negative.

De exemplu, adolescența este asociată cu eliminarea sinapselor redundante din creier, proces reflectat în dezvoltarea cognitivă și emoțională a adolescentului. Astfel, o reducere a volumului cerebral poate fi legată de o îmbunătățire a funcției la adolescenți.

Un proces similar ar putea avea loc și în timpul paternității, prin optimizarea rețelelor relevante pentru îngrijirea copilului.