Țara în care vitezomanii sunt vânați cu un Ford Mustang GT de 450 CP confiscat de la un șofer beat. VIDEO

Totul a început pe 19 aprilie 2025, când polițiștii au găsit un Ford Mustang GT într-un șanț, într-un sat de lângă Varșovia. La volan se afla un bărbat de 39 de ani cu o alcoolemie uriașă, conform Bild.

Policyjny Ford Mustang GT oficjalnie trafił dziś do służby w Radomiu 🚓🔥. To pierwszy taki radiowóz w Polsce, a jego historia zaczęła się w 2025 r., gdy został skonfiskowany kierowcy mającemu ponad 2 promile alkoholu we krwi. Mustang z silnikiem 5.0 V8 / 450 KM, manualną… pic.twitter.com/RK0shNAsll — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) March 17, 2026

În Polonia, vehiculele pot fi confiscate de la șoferii prinși cu o alcoolemie mare. Regula este în vigoare din martie 2024. Pe 23 septembrie 2025, o instanță poloneză a decis că Mustang-ul revine la trezoreria statului.

Ford Mustang GT confiscat, transformat în mașină de poliție

Poliția din Radom a solicitat transferul vehiculului pentru a fi utilizat în supravegherea traficului. Mașina sport, odinioară roșie, a fost vopsită și a primit girofar și sirenă.

„Mașina rapidă și puternică, confiscată de fisc, poate fi utilizată de ofițerii de poliție”, a declarat poliția din Radom.

Ce poate face un Mustang GT în urmărire

Motorul V8 de 5,0 litri al Mustang GT dezvoltă 450 CP. Mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în mai puțin de cinci secunde și atinge o viteză maximă de 249 km/h.

Șoferii care încearcă să fugă de poliție în provincia Radom nu vor mai avea aproape nicio șansă.