Prima pagină » Life-Entertaiment » Țara în care vitezomanii sunt vânați cu un Ford Mustang GT de 450 CP confiscat de la un șofer beat. VIDEO

Un Ford Mustang GT confiscat de la un șofer beat a devenit mașina de poliție care vânează vitezomanii în Polonia.
Andreea Tobias
21 mart. 2026, 12:39, Știrile zilei

Totul a început pe 19 aprilie 2025, când polițiștii au găsit un Ford Mustang GT într-un șanț, într-un sat de lângă Varșovia. La volan se afla un bărbat de 39 de ani cu o alcoolemie uriașă, conform Bild.

 

În Polonia, vehiculele pot fi confiscate de la șoferii prinși cu o alcoolemie mare. Regula este în vigoare din martie 2024. Pe 23 septembrie 2025, o instanță poloneză a decis că Mustang-ul revine la trezoreria statului.

Ford Mustang GT confiscat, transformat în mașină de poliție

Poliția din Radom a solicitat transferul vehiculului pentru a fi utilizat în supravegherea traficului. Mașina sport, odinioară roșie, a fost vopsită și a primit girofar și sirenă.

„Mașina rapidă și puternică, confiscată de fisc, poate fi utilizată de ofițerii de poliție”, a declarat poliția din Radom.

Ce poate face un Mustang GT în urmărire

Motorul V8 de 5,0 litri al Mustang GT dezvoltă 450 CP. Mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în mai puțin de cinci secunde și atinge o viteză maximă de 249 km/h.

Șoferii care încearcă să fugă de poliție în provincia Radom nu vor mai avea aproape nicio șansă.

Recomandarea video

