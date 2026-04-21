Un arhipelag din Noua Zeelandă, înconjurat de un inel uriaș de plancton. Zona ar putea deveni un cimitir al balenelor

O fotografie făcută din satelit a surprins un inel de fitoplancton care înconjoară îndepărtatele Insule Chatham, potrivit Live Science. Priveliștea uimitoare este rezultatul unei structuri subacvatice ascunse, care a contribuit la uciderea a sute de balene.

Inelul strălucitor înconjoară Insulele Chatham, un arhipelag cu 10 insule din Oceanul Pacific, situat la aproximativ 840 de kilometri vest de Christchurch, pe coasta de est a Insulei de Sud a Noii Zeelande. Insulele Chatham și Pitt sunt cele mai mari având aproximativ 58 km, respectiv 15 km în diametru.

Insulele Chatham sunt înconjurate de Chatham Rise, un platou subacvatic puțin adânc care se extinde până la 1.450 km de coasta de est a Insulei de Sud. Experții au stabilit că structura ascunsă acționează ca o rampă gigantică care canalizează apele reci, bogate în nutrienți, către suprafața oceanului. Vara, curenții sezonieri mai calzi se amestecă cu această apă bogată în nutrienți, oferind condițiile perfecte pentru înflorirea algelor.

Inelul se formează frecvent, dar în acest an a ajuns la una dintre cele mai mari mărimi din ultimele decenii. Specialiștii de la NASA spun că microorganismele sunt vizibile cu ochiul liber chiar și din spațiu.

Inelul de plancton, o capcană pentru balene

Problema este că în apele din zonă există o faună bogată, inclusiv pinguini, albatroși, foci, lei de mare, cod și homari. Cel puțin 25 de specii de balene și delfini stau în jurul insulelor pentru a se hrăni. Planctonul gros le dezorientează în special pe cetacee care ori rămân captive în ape mici la reflux, ori eșuează pe țărm. În octombrie 2022, aproape 500 de balene pilot au fost eutanasiate pe Insula Chatham după ce au eșuat pe mal.

Astfel de evenimente s-au produs și în trecutul mai îndepărtat. În 1918, peste 1.000 de balene pilot au murit după ce au ajuns la țărm, acesta fiind cel mai mare eveniment de acest tip cunoscut.

Cetaceele nu sunt singurele creaturi care au avut un sfârșit prematur pe Insulele Chatham. Arhipelagul a găzduit cel puțin opt specii de păsări care au dispărut între timp, inclusiv pinguinul Chatham. Cele mai multe specii au dispărut în urmă cu 150 – 200 de ani, din cauza coloniștilor sosiți din Polinezia.