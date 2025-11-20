Un pui dintr-o specie aflată pe cale de dispariție s-a născut în captivitate. Este prima naștere după 18 ani

Nașterea foarte rară a unui pui de rinocer alb în Spania a devenit o adevărată speranță pentru această specie aflată pe cale de dispariție. Puiul de rinocer alb s-a născut la începutul lunii noiembrie la Grădina Zoologică din Valencia, în estul Spaniei, ca parte a Programului european pentru specii pe cale de dispariție, menit să asigure supraviețuirea animalelor amenințate, potrivit Le Figaro.

După 491 de zile de gestație, mama, Kwanza, a născut un mic rinocer alb mascul, au anunțat reprezentanții grădinii zoologice Valence Bioparc.

Prima naștere a unui rinocer alb în 18 ani pentru grădina zoologică din Valencia

Aceasta este prima naștere a unui rinocer alb sudic (Ceratotherium simum simum) în cei aproape 18 ani de existență ai centrului spaniol.

„Suntem foarte fericiți pentru că am încercat cu inseminare artificială, și într-un mod natural și am reușit în sfârșit”, a declarat Loles Carbonell, directorul tehnic de la Bioparc, fără a preciza metoda care a avut succes.

Puiul este sănătos, activ și stă lângă mama sa, au mai relatat cei de la parcul zoo.

„Această naștere este foarte importantă pentru programul internațional de conservare, deoarece este o specie foarte amenințată”, a subliniat Raúl Olmo, membru al echipei de îngrijire a animalelor de la Bioparc.

Un vot pentru a alege numele puiului

Numele puiului de rinocer va fi ales prin vot dintr-o listă de opțiuni propuse de îngrijitorii săi.

Rinocerul alb este foarte apreciat de braconieri pentru coarnele sale de fildeș și este catalogat drept „amenințat” de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii.

Rinocerii negri și cei albi nu se deosebesc prin culoare. Ei au aproape aceeași culoare însă rinocerul negru are un maxilar mai lat. De asemenea, rinocerul alb este mai sociabil, în timp ce rinocerul negru este solitar.