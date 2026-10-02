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Universul „Fast & Furious” se extinde. O platformă de streaming aprobă primul serial bazat pe celebra franciză

Platforma de streaming Peacock a aprobat realizarea primului serial de televiziune bazat pe celebra franciză cinematografică „Fast & Furious”. Producția este dezvoltată de Universal Television și este programată să aibă premiera în 2028.
Universul „Fast & Furious” se extinde. O platformă de streaming aprobă primul serial bazat pe celebra franciză
sursă foto: Doug Peters/PA Wire/dpa
Petre Apostol
02 oct. 2026, 10:22, Știrile zilei
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Serialul este realizat de Universal, iar Mike Daniels și Wolfe Coleman vor fi scenariști și co-showrunneri, potrivit Deadline. Cei doi se vor număra și printre producătorii executivi ai proiectului.

Vin Diesel, unul dintre actorii principali și producătorii francizei, va fi producător executiv alături de Sam Vincent, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Jeff Kirschenbaum și Chris Morgan.

Vin Diesel anunțase intenția de a realiza un serial bazat pe universul „Fast & Furious” încă din luna mai, în cadrul evenimentului NBCUniversal Upfront. Actorul a declarat atunci că extinderea universului francizei către televiziune răspunde interesului fanilor pentru povești suplimentare despre personajele consacrate.

Detaliile privind intriga, personajele și distribuția serialului nu au fost anunțate deocamdată. De asemenea, nu este clar dacă producția va include personaje cunoscute din filmele seriei.

Franciza „Fast & Furious” a debutat în 2001, cu „The Fast and the Furious”, în care Vin Diesel l-a interpretat pe Dominic Toretto. Seria cinematografică a generat încasări de peste 7 miliarde de dolari la box-office-ul mondial în cei 25 de ani de existență.

Extinderea către televiziune are loc în apropierea lansării „Fast Forever”, al 11-lea și ultimul film al francizei, programată pentru 17 martie 2028.

Mike Daniels a fost producător executiv al serialului Peacock „PONIES” și a lucrat la producții precum „Shades of Blue” și „Sons of Anarchy”. Wolfe Coleman a fost producător executiv al serialului „9-1-1: Lone Star” și a colaborat, de asemenea, la „Shades of Blue”.

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