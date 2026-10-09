Anthony Vaccarello pleacă de la Saint Laurent după 10 ani. Kering pregătește o nouă eră pentru casa de modă

Este final de capitol pentru unul dintre cele mai mare branduri de modă din întreaga lume. Industria este, în aceste zile, acaparată de tristețe și nostalgie, fiindcă, pentru un întreg deceniu, casa de modă Saint Laurent a creat capodopere atemporale datorită directorului de creație, Anthony Vaccarello.

Dar vestea a venit pe nepregătite. Designerul belgian părăsește Saint Laurent după zece ani în funcția de director creativ al brandului, a anunțat vineri proprietarul acestuia, grupul Kering, care a precizat că succesorul său va fi anunțat în curând, potrivit Reuters.

Vaccarello a fost numit în 2016, în locul lui Hedi Slimane, și a transformat brandul francez de modă într-o forță globală, care a impresionat prin perfecțiunea sa.

El a valorificat cererea puternică din China, iar vânzările anuale au depășit 3 miliarde de euro în 2023, înainte ca brandul să piardă din avânt pe fondul încetinirii generale a industriei.

Plecarea lui Anthony Vaccarello are loc în contextul în care directorul general al Kering, Luca de Meo, încearcă să reorganizeze grupul după mai mulți ani de declin.

Acțiunile Kering au scăzut cu 31% în acest an, iar grupul urmează să publice rezultatele vânzărilor pentru trimestrul al treilea pe 22 octombrie.

Prin prezentările de modă organizate pe fundalul Turnului Eiffel iluminat, Vaccarello a încercat să păstreze identitatea pariziană a brandului Saint Laurent, extinzându-i în același timp vizibilitatea, jucându-se cu interpretările, oferind publicului o imagine și o experiență creativă deplină.

Brandul s-a implicat și în producția de filme, inclusiv în pelicula „Emilia Pérez”, premiată la Cannes.

La ultima sa prezentare de modă, organizată săptămâna trecută, Vaccarello a propus rochii, trenciuri și pantofi stiletto aurii, expuse sub candelabre aurii gigantice.

Colecția a fost inspirată de Salonul Imperial al hotelului Inter-Continental, locul în care Yves Saint Laurent și-a prezentat prima colecție haute couture, în 1976.

Saint Laurent este ultimul mare brand din portofoliul Kering care își schimbă directorul creativ, după ce încetinirea industriei de lux a dus la înlocuirea designerilor de la Gucci, Balenciaga și Bottega Veneta, în cursul anului trecut.

„Noul designer se va concentra pe categorii de produse insuficient reprezentate în prezent, precum ținutele de zi pentru femei și articolele vestimentare pentru bărbați, pe marochinăria de lux și pe regiuni cu potențial neexploatat, cum ar fi China și Asia”, au notat analiștii Barclays.

În industria modei au apărut speculații potrivit cărora Chemena Kamali, în prezent director creativ la Chloé și fost director de creație pentru colecțiile feminine de la Saint Laurent, ar putea să-i ia locul lui Vaccarello.

Potrivit Kering, veniturile brute ale Saint Laurent au scăzut cu 9% în 2024 și cu 6% în 2025, înainte de a se stabiliza în mare parte în acest an.