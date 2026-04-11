Cel mai mic muzeu din Mississippi. O simplă alee devine „Țara Minunilor”

Taylor și soțul ei, Rick, au deschis „Hattiesburg Pocket Museum” (n.r. trad. – Muzeul de Buzunar din Hattiesburg), cunoscut drept „Cel mai mic muzeu din Mississippi” în anul 2020, sperând să aducă bucurie, dar și vizitatori în centrul orașului, în timpul pandemiei de Covid.

Scenele suprarealiste pe care Vicky le creează transformă o simplă alee într-un loc de întâlnire al comunității, dar și o destinație turistică, potrivit Associated Press.

Inedit este și că tematica expozițiilor se schimbă dată pe lună, iar periodic se adaugă noi exponate, figurine în miniatură, statui dar și alte decorațiuni.

Brianna Moore, o vizitatoare care locuiește în orașul Hattiesburg, își aduce regulat cei doi fii în vizită la acest muzeu, este încântată de acest mic muzeu, unde intrarea este liberă.

„Poate că vii cu moralul la pământ, dar vei pleca plin de entuziasm. Băieților mei le place la nebunie”, spune Brianna.

La început, a fost doar o vitrină orientată spre aleea din spatele Teatrului Saenger din orașul Hattiesburg al statului Mississippi.

Ulterior, muzeul s-a extins și include acum o mică galerie de artă, un cinematograf, picturi murale, un punct de schimb de brelocuri și DVD-uri, și chiar un pod pictat în culorile curcubeului, unde iubitorii de animale au atârnat zgărzile pisicilor și cățeilor care au trecut în neființă.

Există chiar și un spațiu de dans, cu senzori de mișcare, care redă muzică însoțită de lumini disco.

„Este o alee obișnuită, de genul celor care se găsesc în orice oraș. A fost nevoie doar să o privesc dintr-o perspectivă diferită pentru a-mi imagina ce ar putea deveni”, a declarat Taylor.

Soțul lui Taylor este directorul executiv al Comisiei pentru Convenții din orașul Hattiesburg, care administrează muzeul și teatrul. Organizația estimează că peste 300.000 de curioși au vizitat muzeul de la deschiderea sa, fapt care a dus la o creștere de peste 40% a economiei turismului din oraș, potrivit datelor oferite de Marlo Dorsey, directorul general al agenției de marketing Visit Hattiesburg.

Acesta a atribuit creșterea eforturilor concentrate ale administrației de a dezvolta și promova cultura, activitățile activitățile recreative și scena artistică a orașului, inclusiv cu o inițiativă de a picta 100 de murale în tot orașul.

Muralele de pe alee, realizate de o artistă locală

„Muzeul de Buzunar” a servit, de asemenea, drept teren de încercare pentru artiștii locali. Gabby Smith, artista care a pictat mai multe murale în alee, a declarat că acest lucru a ajutat-o să-și consolideze încrederea în sine, în momentul în care a decis să se dedice artei ca profesie cu normă întreagă.

Acum își privește copiii alergând prin alee, arătând cu degetul spre diverse murale și întrebând: „Mami, și pe ăla l-ai pictat tu?”

Înapoi în atelierul ei, Taylor se minunează de cât de popular a devenit muzeul. Credea că interesul va scădea după pandemie. Acum, își petrece o mare parte din timp organizând expozițiile în continuă schimbare ale muzeului. Taylor spune că timpul și energia sa merită efortul. Ea își dorește să contribuie la promovarea orașului său pentru un public mai larg.

„Hattiesburg nu este un oraș de coastă și nu are munți. Trebuie să existe ceva care să-i determine pe oameni să coboare de pe autostradă”, a declarat Taylor.