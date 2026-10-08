Colecție Mercedes spectaculoasă, scoasă integral la vânzare: 83 de mașini S-Class și o piesă unică în lume

Pentru aproape jumătate dintre mașinile Mercedes, licitația va începe de la cel mult 4.000 de euro, potrivit publicației AutoNext.

83 de Mercedes-uri strânse în două decenii

Colecția „Sammlung Sonderklasse” a fost construită timp de aproximativ două decenii de austriacul Hannes Daxecker, care s-a concentrat în special asupra generațiilor succesive ale Mercedes S-Class.

Cele 83 de automobile au fost achiziționate în acest an de muzeul auto Metropole din Druten, Olanda, însă noul proprietar a decis să nu păstreze colecția intactă.

Mașinile și cele 50 de motociclete vor fi scoase la licitație pe 7 noiembrie, la Feldkirchen an der Donau, în apropiere de Linz. În plus, aproximativ 900 de obiecte și piese de automobilia, inclusiv vechi însemne originale ale dealerilor și obiecte din încăperile colecției, vor fi vândute pe 6 și 7 noiembrie.

Licitația va permite participarea atât în sală, cât și prin oferte scrise, telefonice sau online.

Un Mercedes 600 SEL V12 pornește de la 3.000 de euro

Unul dintre elementele care ar putea atrage numeroși colecționari este nivelul surprinzător de redus al prețurilor de pornire.

Dintre cele 83 de automobile Mercedes, 46 au un preț de deschidere de cel mult 4.000 de euro. În această categorie intră numeroase exemplare din generațiile W116, W126 și W140.

Printre ele se găsește inclusiv un Mercedes 600 SEL din 1992, echipat cu motor V12 de 6,0 litri, pentru care licitația va începe de la 3.000 de euro.

Cum automobilele sunt oferite fără preț de rezervă, sumele respective reprezintă doar punctul de pornire al licitației, iar valoarea finală va fi stabilită exclusiv de ofertele cumpărătorilor.

Adunate, prețurile de pornire pentru cele 83 de mașini ajung la 1,018 milioane de euro. Aproape o treime din această sumă este însă atribuită unei singure mașini: un Mercedes 300 SL Roadster din 1959, care pornește de la 300.000 de euro.

Piesa unică a colecției: un Mercedes din 1968

Una dintre cele mai interesante mașini este un Mercedes 300 SE 6.3 construit în 1968. Automobilul are caroserie cu ampatament scurt și motorul V8 de 6,3 litri provenit de la Mercedes 600.

Exemplarul este considerat unic: toate cele 6.526 de limuzine 6.3 produse în serie au fost versiuni 300 SEL cu ampatament lung.

Mașina din licitație a fost utilizată de Karl Wilfert, șeful departamentului de dezvoltare al Daimler-Benz, și integra încă de atunci elemente care aveau să apară ulterior pe generația W116. Automobilul a scăpat întâmplător de distrugere, iar licitația pentru acesta va începe de la 20.000 de euro.

O colecție construită în jurul culorilor neobișnuite

Daxecker nu a urmărit doar valoarea automobilelor. Colecționarul a căutat mașini cu istoric documentat și, mai ales, configurații cromatice ieșite din comun.

Astfel, colecția include un 450 SEL 6.9 verde-citrus, un 350 SE în nuanța Byzantine Gold și un W126 280 SE portocaliu-apricot. Un 380 SEC este finisat în rara nuanță Petrol Metallic.

Colecția acoperă o parte importantă din istoria limuzinelor de lux Mercedes, de la modelele clasice până la generațiile moderne. Printre automobile se află și un 450 SEL 6.9 cu motor V8 de 286 CP, un Mercedes 600 din 1969 și un Maybach 62.

Licitația din 7 noiembrie va decide însă cât valorează efectiv fiecare exemplar, în condițiile în care proprietarul nu va putea retrage mașinile pentru simplul motiv că ofertele sunt prea mici.