Cum să ții vulpile departe de grădină folosind un produs comun în bucătărie

Grădinile pot fi o sursă constantă de hrană delicioasă care atrage vulpile, relatează Express.

Vulpile dau dovadă de o îndrăzneală tot mai mare în zonele urbane, pe măsură ce devin mai confortabile în preajma oamenilor.

Potrivit experților citați de sursă, există o serie de metode pe care oamenii le pot folosi pentru a ține vulpile la distanță. Una dintre acestea este utilizarea unor ingrediente simple de bucătărie. Majoritatea oamenilor probabil le au în casele lor.

Nu este ideală folosirea substanțelor chimice

Folosirea unor substanțe dure nu este încurajată, pentru a putea menține biodiversitatea din grădină.

Eric Michels, șeful diviziei de produse pentru experții în hrănitori pentru păsări Vivara și CJ Wildlife, are un sfat pentru cei care vor să descurajeze vulpile. În același timp, pot fi atrase păsările.

Potrivit lui Michels, pulverizarea de mirodenii în orice zonă pe care doriți să o evite vulpile poate ajuta la respingerea lor.

„Dacă încă mai vedeți semne de vizitatori nedoriți noaptea, atunci puteți descuraja vulpile presărând anumite condimente în jurul perimetrului spațiului dvs. de locuit în aer liber”, a transmis expertul.

Condimentele ce țin vulpile la distanță

„Condimente precum ardeiul iute, menta și usturoiul le va îndepărta. Mirosul lor le va ține la distanță. De asemenea, puteți infuza condimentele în apă clocotită. Apoi, le puteți pulveriza prin grădină ca un repelent suplimentar”, a adăugat Michels.

Există și alte măsuri mai evidente. Acestea includ curățarea rezervelor de hrană, acoperirea grădinii de legume. De asemenea, puteți evita gunoaiele expuse prin întreținerea grădinii cu atenție.

„Pulverizarea unui amestec de usturoi, ardei iute și apă în jurul perimetrului grădinii poate descuraja vulpile”, a precizat Oliver Hill, fondatorul unei aplicații de identificare a plantelor.